Cetesb faz análise de solo e Hospital Regional chega a 10% de obras em Suzano

O Hospital Regional de Suzano começou a receber colunas. A obra teve um avanço de cerca de 10% e está sendo feita por uma nova empresa, que retomou os trabalhos no local em julho.

Segundo a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), que faz parte da Prefeitura de Suzano, as obras estão na fase de “superestrutura”, que consiste justamente no levantamento de colunas. Após isso, serão construídas as lajes do prédio.

Na primeira fase, o objetivo é implantar um Pronto-Socorro (PS). O investimento será de R$ 28 milhões, sendo R$ 24 milhões cedidos pelo governo federal e outros R$ 4 milhões, pela Prefeitura de Suzano.

A previsão é de que a primeira fase do hospital seja concluída até o segundo semestre de 2022. O hospital terá 8,5 mil metros quadrados de área construída. Ele ficará localizado na esquina da Rua Sete de Setembro com a Avenida Senador Roberto Simonsen, na Cidade Cruzeiro do Sul.

Troca de empresa

Até o momento, nesta fase, foram feitas a análise de solo pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), além da terraplanagem e da fundação. Os dois últimos serviços foram feitos pela empresa anterior, a Simétrica Engenharia, que acabou não dando prosseguimento à obra e realizando o distrato junto à Caixa Econômica Federal.

Com isso, a nova empresa contratada continuou a obra. Terceira colocada no processo licitatório, a Scopus Construtora e Incorporadora tem experiência em obras públicas. A empresa é a mesma que realizou a reforma do prédio antigo do Hospital das Clínicas de Suzano (HC) e que também construiu o novo prédio da unidade.