Cetesb ‘investiga’ mais 3 cemitérios com suspeita de solo contaminado

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) segue com a suspeita de contaminação em outros três cemitérios da região: cemitério de Sabaúna, em Mogi das Cruzes, e os cemitérios do Cambiri e da Saudade, em Ferraz de Vasconcelos. Conforme noticiado pelo DS no último domingo, em Suzano, o cemitério São João Batista já teve as suspeitas de contaminação confirmadas e a localidade receberá a análise detalhada de riscos realizada por uma empresa particular, contratada pelo município, seguindo as orientações da Cetesb.

De acordo com a Companhia, o órgão efetuou um levantamento dos cemitérios públicos e privados em funcionamento no Estado e promoveu a avaliação das condições ambientais. "Considerando a avaliação, por meio de critérios técnicos, obteve-se os empreendimentos classificados como suspeitos de contaminação, sendo estes notificados a apresentar a investigação confirmatória". Neste procedimento, a Agência Ambiental de Mogi incluiu os quatro cemitérios citados no início da reportagem como suspeitos de contaminação, sendo notificados a fim de apresentarem uma investigação confirmatória.

Em Suzano, tal investigação no cemitério São João Batista já foi realizada e confirmou as suspeitas. Agora o empreendimento, que é acompanhado de perto pela administração municipal desde o ano passado, receberá a análise detalhada de riscos por uma empresa externa contratada. Já a situação em Ferraz de Vasconcelos, onde os cemitérios do Cambiri e da Saudade foram notificados, o departamento municipal de Verde e Meio Ambiente ferrazense ainda não realizou a investigação confirmatória das suspeitas levantadas pela Cetesb.

A prefeitura de Mogi, também por meio da secretaria do Verde e Meio Ambiente, pontuou que tem trabalhado pelo cemitério de Sabaúna junto à Cesteb para finalizar o estudo inicial, que vai verificar a necessidade ou não de uma análise mais detalhada.