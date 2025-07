CEU Gardênia realiza atividades especiais de férias a partir de quinta

O Centro de Artes e Esportes Unificado Alberto de Souza Candido (CEU) dá início a uma programação especial nesta quinta-feira (03/07). Promovidas pela Secretaria de Cultura de Suzano em parceria com o Coletivo Megê e a Lei Paulo Gustavo, as atividades incluem aulas de capoeira, pintura, dança, peça teatral e gincanas, todas gratuitas e abertas ao público.

As ações ocorrerão toda quinta-feira do mês de julho, nos dias 3, 10, 17 e 31, sempre das 14 às 16 horas. Também está prevista uma apresentação teatral especial, que será realizada no período da manhã. Para participar, basta comparecer com alguns minutos de antecedência à sede do CEU, localizada na rua Teruo Nishikawa, 570, no Jardim Gardênia Azul.

A programação desenvolvida pelo Coletivo Megê começa com aulas de capoeira, nas quais os participantes poderão desenvolver habilidades como flexibilidade, equilíbrio e agilidade. Serão duas horas de atividades conduzidas com músicas tradicionais da modalidade.

No dia 10, às 14 horas, a atividade será pintura em tela. Os participantes terão a oportunidade de explorar a criatividade por meio da expressão artística. Vale destacar que as vagas são limitadas a 25 pessoas e serão preenchidas por ordem de chegada.

Na semana seguinte, dia 17, será a vez das aulas de ritmo. Durante a atividade, os participantes irão trabalhar coordenação motora, percepção musical e movimentação corporal, explorando diferentes estilos de músicas, como samba, sertanejo e black music.

Para encerrar a programação, no dia 31, o CEU promoverá uma tarde de gincanas com brincadeiras típicas que prometem animar o público. Serão mais de dez atividades, incluindo clássicos como “rouba bandeira”, “batata quente” e “corrida do ovo na colher”.

Teatro

Além disso, no dia 10, às 10h30, durante 50 minutos, os presentes poderão assistir ao espetáculo de fantoches “O Mundinho e os Protetores da Floresta", desenvolvida pelo artista Davi Gonçalves, por meio da Lei Paulo Gustavo (lei complementar federal nº 195/22). Indicada para crianças a partir de 4 anos, a peça teatral aborda a importância da preservação ambiental e o papel fundamental das criaturas folclóricas que protegem e cuidam do nosso planeta.

A diretora do CEU Gardênia, Jéssica Carneiro, destacou a importância das atividades durante as férias escolares. “Proporcionar um momento de interação, entretenimento e cultura para as crianças, é fundamental nesse período. Por isso, preparamos mais um mês repleto de atividades para todos”, disse.

O secretário de Cultura de Suzano, José Luiz Spitti, enalteceu a programação e comentou que não faltarão momentos de lazer e descontração. “Por todo o município, várias atividades vêm sendo oferecidas gratuitamente à população, incluindo apresentações musicais, oficinas, exposições, peças teatrais e eventos ao ar livre”, finalizou.