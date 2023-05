CEU Gardênia receberá roda de conversa de reflexão e denúncia contra o racismo

Neste sábado, será realizada uma roda de conversa sobre o racismo no CEU Gardênia. O evento, organizado pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Sociocultural Negro Sim (CPD Negro Sim), acontece das 12 às 19 horas.

O presidente do CPD, Cosme Nascimento, explica que a roda de conversas será baseada nos livros “Inflamando Pensamentos Insurgentes no Gueto” e “Relatos de um Rapero Ateu de Quebrada”, ambos de Rodrigo Ktarse.

De acordo com Nascimento, após a roda de conversa, o evento contará com shows. “A participação vai ser de grupos de rap. Ktarse, Du Conceito, Douglas Tarja Preta e Lilian Dumdum estarão presentes”.

O evento é uma parceria entre o CPD Negro Sim, o Coletivo Antirracista Milton Santos, o Tarja Preta, o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir) de Suzano e a Secretaria de Cultura da cidade.

Cosme Nascimento explicou sua sensação de fazer eventos e participar do movimento contra o racismo na cidade desde 1997, ano da criação do CPD Negro Sim. “É gratificante. Isso dá visibilidade, não só para o movimento negro, mas para as pessoas perceberem que o racismo é estrutural. Através da participação da sociedade denunciando e dando sugestões, a gente vai tentar melhorar e tentar acabar com o racismo, o que a gente sabe que é difícil, mas é na participação que a gente consegue quebrar os preconceitos”.

O presidente do CPD Negro Sim convidou todos a estarem presentes na roda de conversas. O CEU Gardênia fica localizado na rua Teruo Nishikawa, 570.