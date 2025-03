CEU Gardênia sedia segunda atividade preparatória para Conferência de Saúde de Suzano

O Centro de Artes e Esportes Unificado Alberto de Souza Candido do Jardim Gardênia Azul, o CEU Gardênia, sediou nesta quarta-feira (26/03) a segunda atividade preparatória para a 10ª Conferência Municipal de Saúde, que será realizada dia 5 de abril, entre 8 e 17 horas, na Escola Municipal Antônio Marques Figueira, no bairro Jardim Santa Helena. A pré-conferência da região norte dá sequência ao processo que começou na Câmara, na sexta-feira passada (21/03), com a pré-conferẽncia da região central.

A diretora de Atenção à Saúde, Cíntia Steffens Watanabe, falou em nome da secretaria, que também estava representada pelo diretor de Divisão de Curadoria e Qualificação de Dados e Informatização, Sidnei Gomes da Cruz, e pelas coordenadoras Sandra Cardoso (Educação Permanente em Saúde); Nicole Moraes (Assistência Farmacêutica); Regislaine Gonçalves (Atenção Básica); Alcione Sena (Rede Alyne); e Eliane Pinheiro (Rede de Apoio à Pessoa com Deficiência).

A abertura da atividade foi realizada pela presidente do Conselho Municipal de Saúde, Cleide Tomioka, que abriu caminho para a leitura do regimento interno e o início efetivo das atividades. Os presentes foram distribuídos por grupos de discussão, de acordo com os eixos temáticos de interesse, que abrangeram “Inovação e Tecnologia das Ações e Serviços de Saúde” e à “Sustentabilidade da Ampliação e Integralidade do Acesso”, que estão diretamente ligados ao contexto de Suzano, e também o debate sobre “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito”, que dialoga com as propostas que deverão ser levadas para a 5ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora (Cestt).

Em relação aos eixos tratados nesta oportunidade, foram incluídos aspectos que estão diretamente relacionados ao cotidiano de quem atua nas unidades de saúde e de quem recebe os serviços municipais. Assim, foram colocadas em debate as questões que envolvem os prontuários eletrônicos, os relatórios gerenciais, a telemedicina, os agendamentos eletrônicos, as avaliações por totem, as demandas por faixa etária e o reconhecimento das necessidades do trabalhador em suas funções específicas.

As propostas serão levadas para a 10ª Conferência Municipal de Saúde e se somarão àquelas registradas na primeira etapa, no Centro, que incluem, entre outras, uma análise técnica para viabilização de revisão do modelo de atenção implantado em algumas unidades, e também o estabelecimento de parceria entre pastas municipais para viabilizar o acesso de transporte ao serviço de saúde de pacientes com alta vulnerabilidade social, em tratamentos especializados.

A mesma atividade ocorrerá em Palmeiras nesta sexta-feira (28/03), entre 13 e 17 horas, na Casa de Cultura Professor Luiz Antonio da Silva (Rua Manoel Ramos, 14 - Parque Palmeiras). Conforme foi feito nestas duas primeiras oportunidades, as inscrições poderão ser feitas no dia.

As pré-conferências e a Conferência Municipal terão como objetivo identificar os desafios locais em relação ao acesso, à integralidade e à inovação nos serviços de saúde, alinhando as propostas com as diretrizes do SUS. Além disso, será um espaço de mobilização e diálogo com a sociedade, para mapear os principais desafios da cidade na área e propor soluções que assegurem o direito à saúde para todos.

A diretora de Atenção à Saúde destacou a mobilização dos munícipes que integram o SUS para as discussões em torno dos eixos propostos, com importante participação dos segmentos de usuários, gestores e trabalhadores. “Agradecemos a todos que estiveram participando deste processo, que dá início à construção do nosso Plano Municipal de Saúde. Tivemos a oportunidade de contribuir neste debate, para que possamos avançar no trabalho que resultará em grandes melhorias para a Saúde de Suzano”, ressaltou Cintia.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, enfatizou a importância da participação popular nestas pré-conferências. “A mobilização de todas as partes envolvidas com o atendimento que é prestado no município faz toda a diferença para os avanços no setor. Buscamos entender os anseios da população para que possamos viabilizar a formulação das políticas públicas. Sabemos que o aprimoramento contínuo da oferta de serviços em saúde contribui significativamente para a melhoria da qualidade de vida da população”, pontuou o titular da pasta.