CEU Gardênia tem programação especial para as crianças

Em celebração ao Dia das Crianças, o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Alberto de Sousa Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul) está com uma programação especial neste sábado (19). A partir das 9 horas, o local será tomado por diversas atividades tanto para os pequenos quanto para suas famílias.

Quem está precisando dar uma repaginada no estilo, durante todo o evento haverá corte de cabelo de graça. Para quem está em dúvida se precisa ou não usar óculos, a programação conta com exame oftalmológico. Cinema, brinquedos infláveis, pintura facial e gincanas serão oferecidos para as crianças em horários específicos, que poderão ser consultados no evento.

A coordenação do CEU distribuirá lanches, refrigerantes, algodão doce e saquinhos de doce, a partir de doações vindas da própria comunidade e estabelecimentos comerciais. As atividades sociais também vieram por meio de parcerias.

“O CEU já está em funcionamento há mais de um ano e cada vez mais a comunidade do Jardim Gardênia Azul vem abraçando esse equipamento público. Para nós da Secretaria de Cultura é de extrema importância que a população se sinta ‘dona’ desse e de outros locais da cidade, tendo assim a consciência de que a manutenção e o zelo são de responsabilidade do Poder Público e dela mesma”, afirma o secretário de Cultura, Geraldo Garippo.