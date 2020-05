Chácara Mea e Recreio Sertãozinho recebem manutenção

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos está realizando trabalhos de recuperação viária nos bairros Chácara Mea e Recreio Sertãozinho, localizados na região norte de Suzano. O prefeito Rodrigo Ashiuchi, inclusive, vistoriou o início dos trabalhos no fim de semana, juntamente com o chefe da pasta, Samuel Oliveira.

As obras compreendem nivelamento, cascalhamento e aplicação de fresa de asfalto em alguns pontos. No caso do Recreio Sertãozinho, os serviços tiveram início na última sexta-feira (01/05). Sete ruas estão sendo recuperadas e os trabalhos devem ser concluídos ainda nesta semana.

Chácara Mea

Já o bairro Chácara Mea vem recebendo melhorias desde março, que envolvem, em especial, o corredor de ônibus local, formado pelas ruas Rosa Umehara Manabe, Saburo Manabe e 12 e pela estrada Portão do Honda.

“Neste momento, as equipes dão continuidade à manutenção e à recuperação de mais 15 vias secundárias do bairro. As obras continuarão pelos próximos 15 dias. São reparos importantes e muito esperados pela população”, explicou o secretário.

“Mesmo em meio à pandemia e aos feriados, os serviços não param. Por isso, agradeço as equipes que estão nas ruas todos os dias e que nos ajudam a garantir melhor mobilidade aos motoristas e mais qualidade de vida às famílias que moram nesses bairros”, completou Ashiuchi.