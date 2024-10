Chapa 'A Ordem é Trabalhar' oficializa candidatura à presidência da OAB Suzano

A chapa “A Ordem é Trabalhar” (Chapa 01), liderada pelo atual presidente da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), Fabrício Ciconi Tsutsui, foi o primeiro grupo a oficializar a candidatura para a presidência da instituição no triênio 2025/2027. A equipe buscará a continuidade da gestão.

O grupo é composto por cinco advogados já atuantes na entidade. Como candidato a presidente está Fabrício Ciconi Tsutsui ao lado de Edjane Maria da Silva Sutero, postulante à vice-presidência. Cristian Sivera é o secretário-geral da chapa, Antonia Vidal Prado Gasparotti atua como secretária-geral adjunto e Gabriella Gimenez Mello figura como tesoureira.

Caso sejam eleitos, uma das principais propostas é atuar no avanço tecnológico da subseção, atendendo aos anseios observados e atualizando a OAB Suzano no que há de melhor no atendimento rápido e eficaz à advocacia local. Outro ponto importante será a criação de um Conselho Consultivo de Advogados Seniores e o fortalecimento da ouvidoria, a fim da atuação estratégica e da defesa dos profissionais em suas prerrogativas.

De acordo com Ciconi, a OAB Suzano vem se destacando em toda a região de maneira exponencial nos últimos anos, sendo que este avanço precisa continuar.