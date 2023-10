Chegada da primavera deixa cidades em alerta contra as enchentes

Com a chegada da primavera, iniciam-se as chuvas que preparam a próxima estação: o verão. Essas tardes chuvosas deixam a prefeitura da região em alerta para riscos de enchentes e deslizamentos.

O DS realizou um levantamento com as Prefeituras de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Arujá e Guararema.

Em Suzano, no último domingo, o índice pluviométrico registrado foi de 31 milímetros. Apesar disso, a Defesa Civil não recebeu chamados em razão das recentes chuvas.

O setor esclarece ainda que, apesar de não ter havido intercorrências nos últimos dias, segue realizando monitoramento diário, em especial das áreas de risco da cidade. A população pode acionar a Defesa Civil pelo número (11) 4748-5394.

No período de maior incidência de chuvas a atuação dos órgãos e secretarias é intensificada, por meio do Plano Verão, um planejamento integrado de contingência no período de dezembro a março.

O objetivo com a iniciativa, que envolve todos os setores da administração municipal, é ampliar os trabalhos preventivos que já são realizados para conter eventos naturais, como deslizamentos, enchentes e alagamentos.

Neste ano, a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã preparou o Plano Municipal de Contingência da Defesa Civil (Plamcon) de Suzano, a ideia é que seja ativado em qualquer circunstância que indique algum risco para alguma das 45 áreas que são previamente monitoradas pela administração municipal, tanto em pontos situados nos locais de encostas como em margens de rios.

O Plamcon conta com essa estrutura de apoio para dar uma resposta satisfatória aos eventos que fujam da normalidade. O plano será ativado sempre que forem constatadas condições e pressupostos que caracterizem um dos cenários de risco previstos, promovendo a evolução das informações monitoradas e avaliando a dimensão do impacto.

Considerando as hipóteses relacionadas às situações adversas, já ficam definidos os procedimentos, as ações e as decisões que serão tomadas para cada caso.