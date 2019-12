Chegada de frente fria derruba a temperatura em Suzano

Dados do portal Climatempo e meteorologistas indicam que a chegada de uma frente fria nesta sexta-feira (6) vai derrubar as temperaturas no Estado de São Paulo e no Alto Tietê. Em Suzano, neste final de semana, as temperaturas variam entre 14º C e 26º C. As fortes pancadas de chuva, causadas pela chegada da frente fria que origina áreas de instabilidade, podem provocar alagamentos na cidade.

Nesta sexta-feira, os termômetros marcavam 16º C como temperatura mínima e 22º C como máxima. O dia amanheceu nublado, com chance de chuva de 90%. O sol pode ganhar espaço no céu na parte da tarde, porém as pancadas de chuva aparecem, possivelmente, com alta intensidade.

Neste sábado (7), as temperaturas na cidade variam entre 15º C e 23º C. A nebulosidade, causada pela frente fria, diminui e abre espaço para a chegada do sol. A névoa se dissipa e as temperaturas se elevam. Não há chances de chuva.

Já no domingo, 8, o sol deve permanecer no cenário. O dia amanhece com névoas e a noite deve contar com poucas nuvens. Os termômetros marcam 14º C como temperatura mínima e 26º C como máxima.

De acordo com informações da meteorologista Fabiana Weykamp, do Climatempo, no final de semana, em Suzano, as pancadas de chuva e a nebulosidade diminuem e o sol ganha espaço. "A frente fria chega em São Paulo e região e permanece nessa sexta-feira. Depois, ela avança para outras áreas, por isso há variação de temperatura. A nebulosidade diminui e o final de semana deve chegar com sol. O sábado pode amanhecer com névoa, mas ela se dissipa e dá lugar ao sol".

"Na quinta vimos um tempo com cara de verão, já na sexta a temperatura cai e se assemelha a estação do outono", emenda Fabiana.

A meteorologista Fabiene Casamento, do Somar Meteorologia, informa que a chuva fica com alta intensidade durante o dia de hoje. Posteriormente, o tempo abre e as temperaturas ficam amenas. "O tempo melhora no final de semana. No domingo o calor é mais intenso".