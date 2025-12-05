Chegada do Papai Noel na Praça João Pessoa marca início oficial da decoração de Natal

Suzano recebe nesta sexta-feira (05/12) a chegada do Papai Noel e a abertura oficial da programação natalina na Praça João Pessoa, no centro. A partir das 18 horas, o público poderá acompanhar uma série de atrações culturais e religiosas que dão início ao clima de Natal na cidade, com destaque para a aguardada chegada do bom velhinho e a inauguração oficial das luzes e enfeites que iluminam a cidade neste fim de ano.

A abertura das atividades terá início com duas apresentações simultâneas: o Canto e Coral do Programa de Formação Artística (Profart), da Secretaria Municipal de Cultura, e o Quinteto Hyper Classic, sob regência do maestro Eduardo D’Alcântara. A iniciativa dá o tom da celebração, trazendo ao palco da praça um repertório que mescla canções tradicionais e interpretações especialmente preparadas para a ocasião. Logo após as apresentações iniciais, haverá a realização de uma missa aberta ao público, que integra a programação como um momento de reflexão, fé e união entre as famílias.

Com a conclusão da missa, que começa às 19 horas, tem início a solenidade de abertura oficial, quando todos poderão presenciar a tão esperada chegada do Papai Noel, que fará fotos e receberá as famílias em sua casinha até as 22h30. Haverá falas de autoridades para oficializar o início das festividades.

O roteiro começará nas proximidades do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro). De lá, o Papai Noel seguirá pela rua Benjamin Constant, entrando na rua Presidente Getúlio Vargas e, em seguida, na rua General Francisco Glicério. O veículo com o bom velhinho passará em frente ao Teatro Municipal Dr. Armando de Ré e pelo centro comercial da cidade, finalizando na praça João Pessoa. Após a chegada do Papai Noel, o Quinteto Hyper Classic retorna ao palco com um repertório especial que promete embalar o público e completar a atmosfera festiva da praça. O Papai Noel também ficará na praça João Pessoa no sábado e domingo (06 e 07/12).

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, reforçou o cuidado na elaboração da programação e no envolvimento das equipes. “Pensamos em cada detalhe para que este momento fosse inesquecível. A abertura oficial, o trajeto do Papai Noel e as apresentações musicais compõem um roteiro que valoriza a tradição e fortalece o espírito natalino. É uma alegria ver a cidade preparada para receber mais um Natal iluminado”, afirmou.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi, destacou que a abertura do Natal em Suzano representa um momento de união e afeto entre as famílias da cidade. "É um momento de unir as famílias e renovar o afeto entre todos. Preparamos cada detalhe com muito carinho para que a população, especialmente as crianças, viva intensamente a magia e a esperança que esta época do ano representa”, disse.