Suzano

Chegada do Papai Noel na Praça João Pessoa marca início oficial da decoração de Natal

Evento nesta sexta-feira (05/12) reúne música, celebração e a tradicional passagem do bom velhinho pelo centro de Suzano

05 dezembro 2025 - 08h30Por da Reportagem Local
Chegada do Papai Noel na Praça João Pessoa marca início oficial da decoração de NatalChegada do Papai Noel na Praça João Pessoa marca início oficial da decoração de Natal - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

Suzano recebe nesta sexta-feira (05/12) a chegada do Papai Noel e a abertura oficial da programação natalina na Praça João Pessoa, no centro. A partir das 18 horas, o público poderá acompanhar uma série de atrações culturais e religiosas que dão início ao clima de Natal na cidade, com destaque para a aguardada chegada do bom velhinho e a inauguração oficial das luzes e enfeites que iluminam a cidade neste fim de ano.

A abertura das atividades terá início com duas apresentações simultâneas: o Canto e Coral do Programa de Formação Artística (Profart), da Secretaria Municipal de Cultura, e o Quinteto Hyper Classic, sob regência do maestro Eduardo D’Alcântara. A iniciativa dá o tom da celebração, trazendo ao palco da praça um repertório que mescla canções tradicionais e interpretações especialmente preparadas para a ocasião. Logo após as apresentações iniciais, haverá a realização de uma missa aberta ao público, que integra a programação como um momento de reflexão, fé e união entre as famílias.

Com a conclusão da missa, que começa às 19 horas, tem início a solenidade de abertura oficial, quando todos poderão presenciar a tão esperada chegada do Papai Noel, que fará fotos e receberá as famílias em sua casinha até as 22h30. Haverá falas de autoridades para oficializar o início das festividades.

O roteiro começará nas proximidades do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro). De lá, o Papai Noel seguirá pela rua Benjamin Constant, entrando na rua Presidente Getúlio Vargas e, em seguida, na rua General Francisco Glicério. O veículo com o bom velhinho passará em frente ao Teatro Municipal Dr. Armando de Ré e pelo centro comercial da cidade, finalizando na praça João Pessoa. Após a chegada do Papai Noel, o Quinteto Hyper Classic retorna ao palco com um repertório especial que promete embalar o público e completar a atmosfera festiva da praça. O Papai Noel também ficará na praça João Pessoa no sábado e domingo (06 e 07/12).

O secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, reforçou o cuidado na elaboração da programação e no envolvimento das equipes. “Pensamos em cada detalhe para que este momento fosse inesquecível. A abertura oficial, o trajeto do Papai Noel e as apresentações musicais compõem um roteiro que valoriza a tradição e fortalece o espírito natalino. É uma alegria ver a cidade preparada para receber mais um Natal iluminado”, afirmou.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul Ishi, destacou que a abertura do Natal em Suzano representa um momento de união e afeto entre as famílias da cidade. "É um momento de unir as famílias e renovar o afeto entre todos. Preparamos cada detalhe com muito carinho para que a população, especialmente as crianças, viva intensamente a magia e a esperança que esta época do ano representa”, disse.

