Chegada do Papai Noel no domingo marcará abertura de atividades e decoração natalina

O “Natal de Flores 2019” será lançado no próximo domingo (01/12) com a tradicional chegada do Papai Noel, na Praça João Pessoa, no centro de Suzano. O evento ocorrerá a partir das 20 horas – após a missa católica na Igreja Matriz São Sebastião – e também marcará a abertura da decoração de fim de ano, com brinquedos infláveis gratuitos e feiras de artesanato e gastronômica. Outras festividades natalinas estão previstas até o final de dezembro.

A Praça João Pessoa ganhará a Casa do Papai Noel, árvore de Natal, presépio em tamanho natural, iluminação e muitos outros itens. Também haverá iluminação e decoração nas ruas General Francisco Glicério e Benjamin Constant, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial (ACE).

Já a Praça dos Expedicionários receberá enfeites de papel machê, confeccionada pelas artesãs de Suzano, a exemplo dos dois últimos anos. No local também estão previstos espetáculos de teatro de bonecos, nos dias 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de dezembro, em três horários diferentes, às 14, 17 e 20 horas. O Paço Municipal e praças de centros comerciais nos bairros também receberão decorações.

Arena Suzano

Além disso, a Arena Suzano, localizada no Parque Municipal Max Feffer, sediará as apresentações de Cantata de Natal e a Mega Feira Artesanal. A abertura, com a participação de corais e orquestras da cidade e região, será no próximo dia 5 (quinta-feira), às 13 horas. As atrações seguem até 20 de dezembro (sexta-feira), sempre das 13 às 20 horas, com exceções dos dias 9, 10, 11, 16, 17 e 18 (segundas, terças e quartas-feiras). Em 8 de dezembro (domingo), às 15 horas, haverá também a grande chegada do Papai Noel.

Participarão da Mega Feira Artesanal mais de 80 artesãos de Suzano, que irão expor e comercializar seus trabalhos. Também haverá atividades para as crianças, visita ao Papai Noel e praça de alimentação, com a presença de food trucks.

“Será a maior feira de artesanato do Alto Tietê e uma das maiores do Estado de São Paulo, uma ótima oportunidade de passeio e para as compras de presentes e lembranças natalinas. Tudo isso regado a apresentações culturais. É o fortalecimento de políticas especiais de várias pastas neste período, para garantir um momento especial às famílias suzanenses”, disse o secretário de Cultura de Suzano, Geraldo Garippo.