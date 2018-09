Chequer promete melhorar trens da CPTM na região

O candidato ao governo do Estado, Rogério Chequer (Novo), visitou o DS, nessa quinta-feira (13) e elencou as propostas para o Alto Tietê. Entre elas, as melhorias no transporte público, principalmente na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM); a construção de mais um pronto-atendimento na região; e o uso da malha ferroviária para ajudar no escoamento agrícola. Caso eleito, o postulante também destacou a necessidade de cortar benefícios políticos e a redução do número de secretarias estaduais.

Chequer analisa que o Alto Tietê vem sofrendo com o sistema de trens, principalmente porque faltam investimentos nesta área. Para solucionar este problema, ele crê numa alternativa com a Iniciativa Privada.

"Outras metrópoles pelo mundo existem horário previsto de chegada e partida. Com a parceria (iniciativa privada) haverá mais investimentos na aquisição de trens, tecnologia e, assim, a operação irá melhorar".

O candidato pelo partido Novo também destacou a necessidade em cortar benefícios políticos e, segundo ele, privilégios para assegurar mais investimentos na Segurança Pública.

Segundo ele, o dinheiro empregado poderia ser revertidos em mais recursos para as polícias Civil e Militar. "É preciso por o Palácio dos Bandeirantes a serviço da população, tirar privilégios dos políticos em geral no Estado, reduzir o número de pastas. Esta economia vai permitir investir mais em segurança", acrescentou.

Outro problema recorrente é a falta de investimentos na Educação. Segundo Chequer, o plano de governo do partido prevê três vertentes para melhorar a situação no Estado: valorização do professor, capacitação dos gestores e escolas em tempo integral. Ele também reforçou a necessidade das prefeituras em investir mais na primeira infância.

Numa eventual vitória para o Estado, Chequer falou que a região precisa construir mais um pronto-atendimento, principalmente em Suzano. E, também, ampliar o número de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) pelo Alto Tietê.

O candidato disse ainda sobre a necessidade da utilização das malhas ferroviárias para escoar e, assim, melhorar o setor agrícola da região. "É fundamental construir mais hospitais e UBSs. Diminuir a politicagem vai permitir isso, e a parceria do Estado com as cidades faria isso. A região precisa usar mais as estradas de ferro, que são muitas. Tudo isso vai melhorar ainda mais a situação econômica e na geração de empregos", finalizou.