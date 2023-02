Chuva castiga plantações, compromete qualidade de produtos e pode elevar preços

Produtores rurais lamentam solo e plantações danificadas com as fortes chuvas desde o último sábado (18).

Em entrevista ao DS, o presidente do Sindicato Rural de Suzano, Ricardo Sato Tsuchyia, explicou como a umidade intensa afeta a preparação do solo e requer intensificação no manejo fitossanitário e de fertilizantes, elevando o custo de produção.

“Neste verão, as chuvas acima da média prejudicam a qualidade e a produtividade de hortifrútis produzidos na região. Além de elevar os custos de produção, à medida que há necessidade de intensificação no manejo fitossanitário e principalmente, o solo encharcado que não permite o preparo de solo para novos plantios”, comentou.

PRESIDENTE DO SINDICATO RURAL

Para o presidente, o grande problema deste período é tornar plantas vulneráveis a partir das hortaliças prejudicadas pelos impactos das gotículas de chuva ou até mesmo de granizo.

Assim, o preço de algumas hortaliças sensíveis à chuva, como o Coentro, podem aumentar mais de 100%. Entretanto, Suchyia diz que a falta de produtos devem elevar os preços em torno de até 60%.

ADAPTAÇÕES

O presidente ainda destacou que com as adaptações, todas as hortaliças serão impactadas, direta ou indiretamente pelas condições climáticas e o mercado deve ditar o preço diante da demanda, consumo e oferta.