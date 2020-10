Chuva e movimento intenso são registrados na SP-98

Mesmo debaixo de muita chuva, o movimento de carros na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-98), a Mogi-Bertioga, foi intenso na manhã de ontem no sentido Litoral da via.

O DS foi até o início da serra e constatou que não houve pontos de parada. Mas em vários trechos ao longo de todo o caminho, foi possível ver filas de carros sendo formadas.

Há dificuldades na descida porque alguns trechos da rodovia estão parcialmente liberados. A situação se repetiu desde Mogi até o quilômetro 82, já no limite do território do Alto Tietê, em Biritiba Mirim. A base da Polícia Rodoviária da via, que fica na Vila Moraes, chegou a sofrer com oscilações de energia. As chuvas foram tão fortes que o equipamento de um dos computadores usados por policiais acabou apagando, dificultando o trabalho dos militares. À tarde, por volta das 16 horas, alguns trechos da Mogi-Bertioga apontavam trânsito um pouco mais intenso, com alguns pontos de parada provocados também pelo funcionamento parcial da pista no sentido de descida.

A Secretaria Estadual de Logística e Transportes não tem expectativa de tráfego para este feriado prolongado. A pasta ressaltou a importância de evitar viagens desnecessárias nos próximos dias, visando o feriado prolongado.

"A orientação do governo paulista é pela manutenção da quarentena. Por isso, todas as nossas ações e as nossas campanhas têm o objetivo de conscientizar a população para que viaje somente em casos essenciais", afirmou a secretária-executiva, Priscila Ungaretti, representante da pasta. Mensagens de conscientização serão espalhadas ao longo das vias pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), responsável pela SP-98, e pelas concessionárias reguladas pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). Os pedidos serão para que as pessoas respeitem a quarentena e fiquem em casa, previnam-se contra o coronavírus, evitem aglomerações, usem máscara e protejam suas vidas. Já para quem optar por ir até a cidade de Aparecida, no Vale do Paraíba, neste feriado de Nossa Senhora Aparecida, não poderá acompanhar presencialmente as missas, que receberão apenas os integrantes da Arquidiocese e serão transmitidas pela internet. O número de visitantes nos demais espaços também será restrito.