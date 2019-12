Chuva forte alaga Centro de Suzano e bairro vizinhos

Suzano registra pontos de alagamento no Centro e bairros vizinhos, como a Vila Amorim, em razão da forte chuva que caiu na tarde desta terça-feira, 10. Na região central, comércios abaixaram as portas.

Fotos enviadas por leitores do DS mostram que a situação é mais delicada na Vila Amorim. As principais vias do bairro estão embaixo d'água. É o exemplo da Avenida Brasília, Taiçupeba e a Rua Carlos Molteni. A água está abaixo de 1 metro.

Outro ponto crítico, que pode estar contribuindo para a situação, é o córrego da Marginal do Una. Há correntenza em todo o trecho. Moradores da Vila Urupês também relatam que a situação é crítica.

O DS enviou e aguarda posicionamento da Prefeitura a respeito da situação. O texto pode sofrer alterações.