Chuva melhora a qualidade do ar no Alto Tietê, aponta Cetesb

Após as chuvas intensas que vêm caindo nas últimas semanas, a qualidade do ar no Alto Tietê está qualificada como boa.

De acordo com a gerente da divisão de Qualidade do Ar da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), Maria Lúcia Guardani, desde janeiro, as chuvas que estão caindo de forma regular contribuem para a eliminação das partículas do ar que prejudicam a saúde.

“Com a chuva contínua a qualidade do ar na região e em toda São Paulo está categorizada como boa. Apesar da chuva ter destruído vários lugares ela tem ajudado as pessoas com problemas respiratórios a respirarem ar puro”, comentou.

Com o tempo encoberto, a formação do ozônio fica comprometida, já que o sol ajuda para que a formação do gás, que é prejudicial à saúde, ocorra na atmosfera.

Durante a parte da manhã tem sol, mas na parte da tarde a chuva impede que o Ozônio se forme.

“Uma parte boa é que a chuva impede a formação do Ozônio que é prejudicial a nossa saúde. A chuva é sempre importante especialmente se for bem distribuída ao longo do ano”, conta.

Além de janeiro e fevereiro, a expectativa é que a medição do ar permaneça satisfatória, ao menos até o fim do mês de abril, quando um alto nível de chuvas ainda é esperado na comparação com o restante do ano.

“Em março não sabemos como ficará o tempo, mas se sabe que sempre chove. A estimativa é que fique mais tranquilo as chuvas quando chegar a temporada de inverno”, disse.

A respeito dos maus odores que podem surgir depois da chuva, Maria explica que não foi identificado nenhum poluente nas nuvens da região. “Sem poluente nas nuvens é difícil indicar se o cheiro é da chuva. Muitas vezes o cheiro forte pode vir de pontos que há indústrias nas cidades”, afirma.