Chuva melhora qualidade do ar nas cidades do Alto Tietê

A qualidade do ar no Alto Tietê melhorou com a mudança do tempo ocorrida entre a noite da última quarta-feira (8) e a manhã de ontem (9). As chuvas que caíram na região “lavaram” a atmosfera, que vinha sendo castigada com formações de Ozônio – um poluente que agride o sistema respiratório.

O tempo seco é propício para a formação deste poluente. Segundo Maria Lucia Guadani, gerente da Divisão de Qualidade do Ar da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), a região teve dias de forte calor. Isso somado à poluição de carros e fábricas resultou nas partículas prejudiciais à saúde.

“Nesta região (Alto Tietê), com a chegada da primavera, o ozônio se formou na atmosfera através de reações fotoquímicas. Ele precisa de sol, temperatura elevada e elementos que saem de veículos, indústrias e dos orgânicos voláteis (combustíveis) para ser gerado. Trata-se de uma molécula muito forte, que provoca ardência nos olhos e incômodos no nariz, principalmente em pessoas que já têm problemas respiratórios”, explica a gerente.

Ela explicou que há uma estrutura do índice de qualidade do ar. São cinco escalas, partindo da Verde (considerada boa); Amarela (moderada); Laranja (ruim); Vermelha (muito ruim) e Roxa (péssima). Nas estações que ficam no entorno da região, a avaliação na tarde de ontem variou entre Verde e Amarela.

A medição é feita de forma automática e instantânea. Ela ocorre por meio de estações espalhadas pela Região Metropolitana de São Paulo, que realizam esse monitoramento. O ar entra nas estações e passa pelo equipamento analisador, que identifica e quantifica o poluente, emitindo o resultado que vai para a central.

Recomendações

Ainda não há uma previsão de como será a situação nos próximos dias. Mesmo assim, a Cetesb recomenda que as pessoas evitem praticar esportes ao ar livre no período da tarde, principalmente em dias ensolarados.

“O Ozônio pode prejudicar a saúde quando você está fazendo exercícios. Geralmente, essa situação ocorre depois das 11 horas e vai até o período da tarde. Procure fazer atividades ao ar livre sempre cedo ou no fim da tarde”, aconselha Maria.