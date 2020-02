Chuva prejudica plantações e preço de hortaliças pode subir 30%

Os produtores rurais de Suzano contabilizam as perdas nas plantações por conta das chuvas dos últimos dias. Agricultores da cidade estimam um prejuízo entre 30 e 40% em suas hortas devido ao encharcamento do solo.

Jorge Higashi, 54, tem uma plantação no distrito de Palmeiras. Ele diz que os principais alimentos afetados com a grande quantidade de chuva são as folhosas, como coentro, salsa e o almeirão. Ele conta que está tentando recuperar parte das hortaliças para não ter a perda total dos alimentos. "Vai demorar mais ou menos uns 10 dias para recuperar (a plantação). Cai uns 30% a qualidade dos produtos nesse processo. Quando chove é uma preocupação. Aqui na minha plantação caiu pouco granizo, quando cai mais é ainda pior."

Higashi ainda comenta que o preço das hortaliças pode subir até 30%. "Se estraga a verdura quando está quase no ponto de colher, eu vou ter que usar mais bactericida, mais adubo. Então é um investimento a mais que a gente tem que fazer. Isso ainda se conseguir recuperar, porque ainda tem o risco de perder tudo."

Quem também passa pela mesma situação é o cultivador Guerino Ramalho Pagels Neto. Ele trabalha no setor há quase 40 anos, e conta que perdeu de por volta de 40% da produção somente com a última chuva na cidade. Ele diz que isso acaba aumentando os preços. "Os preços já subiram. Eu, por exemplo, vendia a caixa da alface por R$ 50,00. Hoje já preciso vender a R$ 60,00."

Neto é enfático ao dizer que não há uma solução ou algo que possa ajudar nestas situações. "Infelizmente não tem como evitar os prejuízos. É a natureza."

Masue Nakamura, 70, trabalha há 45 anos com a produção rural. Recentemente mudou para a agricultura orgânica. Quanto ao preço das hortaliças, ela explica outros fatores que contribuem para este aumento. "O nascimento retarda porque de repente sai sol, e depois chove. Isso causa um choque térmico, e pode aumentar o preço dos produtos."

Além disso, ela diz que as chuvas atrapalham na questão da manutenção das hortas. "As chuvas fazem o mato ao redor das plantações crescerem antes das verduras, então o problema da gente é mais fazer esse serviço de manutenção, como tirar o mato e cuidar da verdura com mais frequência", finaliza.