Chuvas ajudam e qualidade do ar no Alto Tietê é boa, avalia Cetesb

A forte onda de calor que atingiu o Alto Tietê nos últimos dias não tem afetado a qualidade do ar, que é considerada boa pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

Comum nesta época do ano, as chuvas ajudam a manter o ar limpo, conforme explica Maria Lúcia Guardani, gerente da divisão de Qualidade do Ar da Cetesb. “A qualidade do ar tem se mantido boa em todo esse período. Está chovendo muito e, neste caso, é bom, pois lava a atmosfera”, explicou.

Contudo, Maria Lúcia chama a atenção para o ozônio. O ozônio possui funções diferentes na atmosfera, em função da altitude em que se encontra. Na estratosfera, ele ocorre quando a radiação ultravioleta, de origem solar, interage com a molécula de oxigênio, quebrando-a em dois átomos de oxigênio (O). O átomo de oxigênio liberado se une a uma molécula de oxigênio (O2), formando assim o ozônio (O3). Na região estratosférica, 90% da radiação ultravioleta do tipo B é absorvida pelo ozônio.

Ao nível do solo, porém, o ozônio se transforma em um gás poluente, responsável pelo aumento da temperatura da superfície, junto com o monóxido de carbono (CO), o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4) e o óxido nitroso. Neste caso, ele se torna prejudicial à saúde e afeta o sistema respiratório. Segundo Maria Lúcia, ele se forma por volta das 11 horas e o seu pico ocorre às 16 horas.

Neste período, é recomendado evitar a realização de atividades ao ar livre. Embora exista essa preocupação, a frequência dele no verão é baixa. “Em alguns locais, houve presença desse poluente, mas quando chove essa reação para. É importante frisar que nesta época não há problemas com poluição. É tentar não ficar exposto ao poluente. A luz provoca essa reação. Na hora de muita radiação, evitar andar na rua. A outra recomendação é se hidratar”, frisou.

As altas temperaturas devem durar até o dia 24 de fevereiro (segunda-feira), de acordo com o Climatempo. Mesmo assim, a qualidade do ar deve continuar boa até o fim deste período. “Se continuar chovendo, o ar seguirá com boa qualidade”, finalizou Maria Lúcia.