Chuvas aumentam em 208,1% o volume de água nas represas

O armazenamento do volume de água nas barragens do Sistema Alto Tietê se mantém positivo, sobretudo após as chuvas das duas últimas semanas.

Entre a semana do dia 19 de novembro e esta segunda-feira (26), o volume operacional cresceu 0,7%, passando de 49,1% para 49,8%.

Porém, o acúmulo de chuvas no mês cresceu 208,1%, saltando de 27,1 mm para 83,5 mm de água acumulada no mesmo período.

O maior contraste foi verificado após as chuvas dia 19, quando a diferença foi de mais 24,6 mm nos mananciais.

Os índices satisfatórios são resultados dos efeitos das precipitações nas cinco represas que constituem o sistema: represa Paraitinga, Ponte Nova, Biritiba, Jundiaí, Taiaçubepa.

Os maiores níveis foram verificados a partir das medições de 19 de novembro. Os cinco dias anteriores a data foram de queda nos registros devido à baixa incidência de chuvas entre 14 e 18 de novembro. Neste período a chuva diária foi de menos de 1 mm e o volume operacional caiu 0,4%.

As chuvas da madrugada de domingo para segunda-feira, dia 19, foram determinantes e acresceram 24,6 mm às represas, passando de 27,6 mm para 52,2 mm.

Desde então, o crescimento foi contínuo, para novo pico nas medições do último dia 26, após chuvas da noite da anterior, dia 25 novembro, quinta-feira.

Na oportunidade, a diferença foi de mais 8,4 mm, saltando de 57,6 mm para 66 mm. As represas mantiveram o crescimento diário de índices entre 7,2 mm e 5,1 mm.

Previsão

Para os próximos dias, a chuva retorna na quinta-feira (29). Em Suzano, as tempestades isoladas são esperadas para à tarde do dia 29 de novembro. As precipitações devem se manter até à noite.

Na sexta-feira (30) são esperadas trovoadas no mesmo horário, com chuva fina durante todo o dia. Quadro semelhante deve ocorrer entre sábado e segunda-feira. O sol volta a brilhar na terça-feira, com temperaturas que chegam a 25°C.