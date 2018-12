Chuvas de verão vão colocar ‘em prova’ piscinão e ações contra enchentes

As chuvas de verão vão colocar em prova ações contra enchentes e o Piscinão do Miguel Badra,em Suzano.

A implantação de reservatório provisório no Miguel Badra tem 1,5 mil metros quadrados e serve para minimizar o impacto das chuvas no verão.

A intenção não é reter a água direcionada para lá, mas sim deixar um espaço para que possa fluir de maneira mais lenta até escoar para o outro lado da estrada Mário Covas e desaguar no rio Tietê, segundo a Prefeitura.

O local onde está o reservatório é a parte mais baixa do bairro, por isso é inevitável que não haja vazão suficiente. Por isso a ideia de ampliar um trecho da vala já existente e torná-la capaz de receber esse volume, explicou a Prefeitura.

A limpeza de valas no Badra Baixo para que seja possível garantir o fluxo seguro de 10 mil metros cúbicos de água também está sendo feito. O objetivo é reduzir assim as possibilidades de alagamentos e evitando transtornos e prejuízos para a população local.

O desassoreamento das tubulações da antiga Rua 47 (Rua Gerusa Sanches) no Badra Baixo (mesmo serviço será executado perto da escola Jacques Custeau). Também está sendo realizada a manutenção e limpeza constante em bocas de lobo na cidade.

A abertura de valas em locais críticos para o escoamento das águas pluviais (serviço sendo feito atualmente no Badra Baixo também consta na lista de serviços. A Estrada do Ribeirão (Jd. Fernandes) passa por limpeza no trecho do Jaguari onde havia alagamentos constantes (serviço já executado este ano).

A desobstrução de rios e córregos (como o Jaguari) onde havia muito lixo e entulho são outros trabalhos para evitar enchentes.

A Prefeitura também prevê o desentupimento de tubulações que ligam as bocas de lobo à tubulação principal na área central, utilizando equipamento específico para este serviço (caminhão do tipo Vac-All, com capacidade de sucção/aspiração para desobstruir com rapidez os bueiros);

O Plano de Macro Drenagem - plano já está em discussão e elaboração, ele vai estabelecer estratégias e projetos específicos para o controle de águas pluviais, visando solucionar o problema da macrodrenagem no município.

Um dos grandes problemas na vazão de rios e córregos do município foi detectado - o acúmulo de lixo e detritos devido ao descarte irregular próximo às tubulações.

A Prefeitura solicita aos cidadãos que evitem o descarte irregular de lixo e entulho e que denunciem caso saibam desta prática.