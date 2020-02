Chuvas deixam mais de 100 desalojados em Itaquá

Mais de cem pessoas estão desalojadas em Itaquaquecetuba por razão das fortes chuvas.

Pelo menos 33 são por conta dos deslizamentos de terra e abrigaram-se na casa de parentes. Outras 95 pessoas foram desalojadas por conta dos alagamentos, destes, 28 estão no abrigo montado no Centro de Convivência da Melhor Idade e o restante foram para casa de familiares.

As pessoas do abrigo são atendidas com alimentação, barracas, colchões, cobertores, itens de higiene pessoal e também passarão por avaliação médica com membros da Secretaria de Saúde. Os animais foram acolhidos e estão sendo atendidos pela zoonose.

O acumulado de chuva de domingo (09) para segunda-feira (10) foi de 124 mm, com pontos de alagamento nos bairros Vila Japão, Vila Maria Augusta, Jd. Fiorello, Estrada do Bonsucesso, Vila Sônia, Parque Piratininga.

Residências

O DS esteve na Vila Japão e verificou a situação. A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros estavam atuando na retirada dos moradores das casas.

A manicure Bruna da Silva,19, moradora da rua São Bernardo, contou que ela e a família perderam tudo e não foi a primeira vez. "A água subiu até a altura da cama, eu perdi tudo, cama, sofá, roupas. Toda vez que chove nós passamos por isso. Agora é seguir em frente e esperar a água baixar para ver o que sobrou", lamentou.

Também há moradores que se precaveram para não perder tudo de novo, como no caso da Albertina Lacerda,68, do lar.

"Eu já cheguei a perder tudo que eu tinha, com o tempo e ajuda da minha família aterrei minha casa 1 metro para cima. Hoje não tive prejuízos por conta disso, já minha filha perdeu muitos móveis", contou.

Além disso, havia moradores que já estavam com problemas de alagamentos antes da chuvarada. Como no caso da diarista Cristiane Aparecida de Godoi, 45, moradora da rua Nossa Senhora Aparecida. "Meu quintal já está alagado há 10 dias, a água está minando do chão. Nós já solicitamos uma limpeza do esgoto para a Sabesp mas não vieram, e agora com essa chuva forte alagou tudo de vez. É uma mistura da água da chuva com água de esgoto", afirmou.

Sobre a situação apresentada por Cristiane, a Sabesp informa que vai enviar uma equipe ao local para verificar a solicitação. “Caso o problema seja de responsabilidade da Companhia, serão tomadas as providências para solucionar o problema”, afirmou.