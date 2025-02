Chuvas provocam alagamentos e queda de árvores em Suzano

A chuva que caiu sobre Suzano na noite desta terça-feira (18) e na tarde desta quarta (19) provocou alagamentos e queda de árvores. De acordo com a Defesa Civil, a cidade registrou 17 milímetros de chuva nas últimas 12 horas.

Segundo o órgão, foram quatro ocorrências envolvendo quedas de árvores e as remoções estão sendo executadas. Além disso, o órgão informou que não houve chamados sobre pontos de alagamentos na cidade.

Não foram recebidos chamados sobre pontos de alagamento, segundo a Prefeitura. Contudo, vídeos enviados por moradores ao Diário de Suzano mostram ruas alagadas na cidade. A Rua Baruel, ficou tomada por água após as fortes chuvas que atingiram a cidade no início da tarde desta quarta-feira. Em outro ponto da cidade, na Avenida Taiassupeba, na altura da Vila Amorim. Uma moradora filmou a garagem de casa tomada pela água. A Rua Doutor Prudente de Moraes, também, ficou alagada com a chuva da tarde desta quarta-feira.

Em ambos os casos, segundo a Prefeitura, o que ocorre é a formação de lâminas d’água em razão do alto volume de precipitação em um curto período, mas o escoamento acontece logo após a chuva cessar.