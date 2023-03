Chuvas reduzem ritmo de obras do Parque Mirante do Sesc

As últimas chuvas desde o início do ano atrasaram as obras do Parque Mirante do Sesc, mas apesar dos impactos, a previsão é de que os trabalhos sejam concluídos neste semestre, como informou a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) da Prefeitura de Suzano.

Até o ano passado, as obras estavam na etapa de limpeza e demolição do local, e em seguida seria feita a adequação da estrutura existente, a construção do mirante com pavimentação intertravado e instalação de iluminação na área.

As fortes e constantes chuvas deste início de ano prejudicaram o andamento da obra. Até o momento, já foram realizadas a construção de guias e sarjetas e a restauração da antiga caixa d’água, que é a estrutura conhecida como “pirâmide do Sesc”.

Neste momento, é feita a instalação de piso e limpeza do entorno, em razão de o mato ter crescido com as recentes chuvas.

A próxima etapa é a instalação de grade, implantação da iluminação pública, colocação de gramado e limpeza final.

O espaço recebeu o investimento de R$ 1.560.862,43 em parceria com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A Pirâmide do Sesc homenageará o ex-vereador e ex-secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa. Enquanto o Parque Mirante Sesc fará referência à professora Bianca Nunes, ambas lideranças da cidade com histórico de luta pela revitalização do espaço.

O local vai receber feira de artesanato, apresentações culturais, exposições, espaço para food trucks e um percurso de Mountain Bike.