Chuvas voltam a castigar São Sebastião e interditam Rio-Santos quatro meses após temporal devastador

A cidade de São Sebastião está em estado de alerta devido às fortes chuvas que atingem o município desde a noite desta segunda-feira (12). Segundo a Defesa Civil, foram registrados 171,22 milímetros de chuva nas últimas 24 horas.

Diversas ruas ficaram alagadas, e os moradores das áreas de risco estão sendo informados sobre a situação. Desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, as equipes de serviços públicos monitoram as áreas afetadas pelas chuvas. Felizmente, não há registro de destruição de casas, desaparecidos, desabrigados, feridos ou óbitos.

A Prefeitura abriu três pontos de abrigos, sendo um em Juquehy, outro em Barra do Sahy e um terceiro em Boiçucanga, na Costa Sul da cidade. As pessoas que se encontrarem em situação de risco ou necessitem de abrigo, serão recebidas no Polo II da Escola Municipal Prof.ª Nair Ribeiro de Almeida, em Juquehy; Escola Municipal Henrique Tavares de Jesus, em Barra do Sahy; e Ginásio do Cascalho, em Boiçucanga.

Atualmente, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informa que os seguintes trechos da rodovia SP 055 Rio-Santos estão parcial ou totalmente interditados:

1. SP 055 Rio-Santos: km 175+300 - Praia Preta Tráfego em sistema pare e siga devido à queda de barreira e árvore.

2. SP 055 Rio-Santos: km 158+800 ao 158+900 - Maresias/Boiçucanga Interdição total devido à limpeza da rodovia devido à queda de barreira.

3. SP 055 Rio-Santos: km 172+000 - Barra do Sahy Interdição parcial devido à queda de barreira.

Além disso, ocorreram outros pontos afetados, mas que já foram liberados:

1. SP 055 Rio-Santos: km 144+000 – Calhetas Queda de árvore.

2. SP 055 Rio-Santos: km 147+000 – Toque-Toque Pequeno Queda de barreira.

3. SP 055 Rio-Santos: km 174+000 – Juquehy Queda de barreira.

Unidades de Saúde da Família



Devido às dificuldades de acesso causadas pelo clima, os atendimentos nas Unidades de Saúde da Família (USFs) Barra do Sahy e Juquehy 1 e 2 estão suspensos nesta terça-feira (13). As consultas agendadas para hoje serão remarcadas com prioridade, a fim de evitar prejuízos aos usuários.