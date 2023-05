Cia de Dança Anderson Couto apresenta Entrelaço

Entrelaço, trabalho revisitado pela Cia de Dança Anderson Couto, faz um convite ao público: mergulhar nos desafios dos afetos e encontros que nos cercam. Nessa coreografia, o jogo entre unir e embaralhar é fio condutor no olhar para as relações e conexões que estabelecemos: seja no coletivo ou no subjetivo; entre amores e amantes; entre pais/mães e filhos(as); com nossa espiritualidade. A obra estreia agora na cidade de Suzano, dia 25 de maio, com duas sessões, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré. Ingressos gratuitos.

Para Anderson Couto, diretor e coreógrafo da companhia, Entrelaço propõe um tempo de observação e escuta. “É um trabalho que nos faz abrir uma porta e nos acomoda, com calor e conforto, para iniciar um diálogo reflexivo e íntimo, sobre os afetos que se entrelaçam nas nossas relações ao longo do tempo”, revela.

Esse estado é proposto pelas sequências coreográficas definidas, em estruturas de solos, duos, trios e conjuntos, mas que cedem espaço para a improvisação e para a construção do instante cênico a partir da atmosfera poética como a observação, os deslocamentos e as pausas.

O elenco, formado por seis bailarinos e bailarinas de diferentes linguagens artísticas e vivências corporais (balé clássico, dança contemporânea, danças urbanas e artes do corpo), é capaz de transitar entre diferentes intensidades de movimentos e equilibrar o jogo proposto pela obra. Além da improvisação de cada um(a), todos(as) participaram do processo não somente como intérpretes, mas como propositores(as) e provocadores(as) da cena.

“O grupo de artistas que está comigo conseguiu trazer para a cena algo delicado, o desnudamento do ser e dos sentidos, em um jogo do real e do humano sem máscaras, sem filtros. Há um interesse genuíno pelo que sobra quando todas as camadas que ligam a tessitura das relações são retiradas”, revela Anderson Couto.

A obra convida a uma reflexão vital sobre a nossa própria existência e sobre os afetos que se entrelaçam nas nossas relações ao longo do tempo - tempo do corpo, tempo da memória, tempo da lembrança, tempo presente.

Trilha e cenário

Os elementos da cena ajudam a construir a ideia da coreografia proposta em Entrelaço.

A composição da trilha faz um passeio pelo tempo, motor da memória e das lembranças, evocando afeições, encontros e sensações. O público também participa dessa construção em uma ação inédita que acontece antes do início de cada apresentação. Algumas músicas presentes na memória e na história dos espectadores podem fazer parte do espetáculo.

A concepção de cenário questiona os sentidos com a provocação geométrica das formas e os possíveis “encaixotamentos” da estrutura concreta, numa rápida associação às diversas faces das babushkas (bonecas russas), e surge como uma metáfora das diversas camadas que são relevadas quando nos abrimos à descoberta das relações.

Dez anos da Cia de Dança Anderson Couto

Entrelaço marca os 10 anos de existência da Cia de Dança Anderson Couto e é uma releitura do primeiro trabalho do grupo. Não é, portanto, uma reprodução da primeira versão do espetáculo de 2013, que abordava de maneira mais direta a transitoriedade dos sentimentos e das emoções - das inflexões causadas pelas mudanças e que ocasionam angústias e esperanças.

A coreografia hoje é um desdobramento técnico e poético, mais propositivo e aberto, ligado às formas contemporâneas de construção cênica O interesse é pela escuta e por um processo de autodescoberta dos nossos (des)limites humanos diante de tudo o que nos atravessa e, consequentemente, nos entrelaça.

O núcleo de pesquisa em movimento da Cia de Dança Anderson Couto, dirigido por Anderson Couto, é um grupo independente dedicado aos estudos da dança contemporânea formado por bailarinos e pesquisadores de distintas linguagens artísticas radicados na cidade de São Paulo.

Anderson Couto

Diretor artístico, coreógrafo e professor de jazz contemporâneo, iniciou seus estudos de dança contemporânea com Francisco Silva, diretor e coreógrafo da URZE Companhia de Dança, em São Carlos. Sua conhecida experiência em Jazz aconteceu sob a tutela de Roseli Rodrigues, diretora e coreógrafa da Raça Companhia de Dança, em São Paulo, onde atuou como bailarino por 13 anos em turnês nacionais e internacionais. Está à frente da Cia de Dança Anderson Couto desde 2013.

Ficha técnica

Direção Geral, direção de movimento, coreografia:Anderson Couto|@andyscouto

Elenco: Hugo Campos | @hugocampos88

Luciane Fontanella | @lucianecastrofontanella

Patrícia Rodrigues |@rodriguesppatricia

Rafael Abreu | @rafabreu21

Ricardo Ura | @koooide

Thaís Kuwa | @natsukikuwae

Direção de Arte | Arquitetura:Kelly Yamashita

Cenografia: Kelly Yamashita

Pesquisador Convidado: Tiago Guimarães| @tiagogui_s

Direção Audiovisual e fotografia:Camila Sugai|@sugaicamila

Captação: Camila Sugai, Anderson Couto e

Rafael William @rafaelwill.iam

Edição | Montagem | Finalização:Camila Sugai

Direção Musical | Sonorização:RovilsonPascoal | @rovilsonpascoal

Trilha: Rovilson Pascoal e Jonas Moncaio @moncaiojonas

Gravação:Estúdio Parede-Meia

Iluminação: Hamilton Carlos

Contrarregragem: Renato Rodrigues

Produção Executiva:Kelly Couto|@kelly_couto

Produção Artística:AC Produções Artísticas

Material Gráfico:Rafael Goffinet |@finet

Coordenação de Comunicação e Social Media: Luís Silva | @silvaluis_

Assessoria de Imprensa: Flavia Fontes Oliveira| @flaviafontesoliveira

Figurino: Cida Andrade



Serviço:

Entrelaços

Duração: 50 minutos

Faixa Etária: 12 anos juvenil/ adulto

Suzano

Teatro Municipal Dr. Armando de Ré

Data: 25/05/2023 | Capacidade: 312 lugares

Duas sessões:15h30 e 19h

Endereço: Rua General Francisco Glicério, 1354 - Jardim Santa Helena

Ingressos gratuitos