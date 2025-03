CIAE Intercâmbios promove evento sobre High School no exterior com entrada solidária

A CIAE Intercâmbios, referência em programas educacionais internacionais, realizará no dia 17 de março, às 18h30, um evento especial para quem deseja saber mais sobre High School no exterior. A iniciativa trará palestras com especialistas da área, abordando as oportunidades e vantagens de estudar fora do Brasil durante o ensino médio.

O encontro contará com a presença de Robert Schoen, International Student Program Manager, do Canadá, e Thiago Gomes, representante da ExchangeMate USA, que compartilharão suas experiências e informações essenciais para estudantes e famílias interessadas em intercâmbios.

Para a CEO da CIAE Intercâmbios, Thais Tagami, essa é uma oportunidade valiosa para estudantes e pais entenderem como funciona o processo de intercâmbio para o ensino médio. “O High School no exterior é uma experiência transformadora, que amplia horizontes acadêmicos e culturais dos jovens. Neste evento, queremos esclarecer todas as dúvidas e mostrar como a CIAE pode auxiliar cada família nessa jornada com segurança e planejamento”, destaca Thais.

A CIAE Intercâmbios atua há mais de duas décadas no mercado, oferecendo suporte completo aos intercambistas, desde a escolha do programa até o acompanhamento durante toda a estada no exterior.