Ciclo de capacitações da Vigilância Sanitária mobiliza 400 pessoas

A Vigilância Sanitária de Suzano encerrou na última quarta-feira (17/09) o ciclo de capacitações que reuniu cerca de 400 interessados em aperfeiçoar práticas nos setores de saúde, alimentação, estética e serviços em geral. Foram registradas 439 inscrições pela plataforma Sympla e 74 presencialmente momentos antes do início das palestras, totalizando 363 participantes efetivos ao longo do ciclo.

Houve dez palestras, cada uma com programação de duas horas e meia, que somaram quase 30 horas de conteúdo ministrado. Entre os temas que despertaram maior interesse destacam-se “Boas Práticas em Drogaria”, com 65 participantes, “Comércio de Carnes Seguras”, com 55, e “Instituição de Longa Permanência de Idosos”, com 53.

Segundo a diretora da Vigilância Sanitária, Carmen Lúcia Lorente, a iniciativa buscou estreitar o relacionamento entre a administração pública e os profissionais que atuam nos setores regulados. “Nossa ideia era nos aproximar dos profissionais de farmácias, das creches, das instituições de longa permanência, dos mercados, padarias e açougues. Orientamos, mostramos que pequenos cuidados, como lavar as mãos de forma adequada ou evitar o uso de panos de ombro, fazem toda a diferença. Foram atividades muito proveitosas. Tivemos participações de Vigilâncias Sanitárias de outras cidades, como Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Salesópolis, Guarulhos, Poá, entre outras. Agora, queremos descentralizar o ciclo, organizando palestras também nas zonas norte e sul da cidade”, afirmou.

O ciclo teve início no dia 2 de setembro com a palestra “Verduras Seguras” e passou por temas como “Boas Práticas em Drogarias”, “Comércio de Carnes Seguras”, “Leis Antifumo e Álcool para Menores”, “Tatuagem e Piercing”, “Pães, Bolos e Salgados”, Estética”, “Instituições de Longa Permanência para Idosos”, “Comunidades Terapêuticas” e “Capacitação para Arquitetos e Engenheiros sobre Laudo Técnico de Avaliação (LTA)”.

As capacitações foram realizadas em diferentes espaços do município, incluindo a Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo, e o prédio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), e contaram com a participação de comerciantes, profissionais de saúde, estudantes e servidores públicos. Todos os participantes receberam certificado de participação.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, enalteceu a equipe da Vigilância Sanitária e celebrou a boa aderência do ciclo de capacitações. “Foi um grande sucesso, com a participação de quase 400 pessoas. O objetivo sempre foi orientar e fortalecer os profissionais, mostrando que a Vigilância Sanitária existe para apoiar e prevenir, e não apenas fiscalizar. Estamos muito satisfeitos com o engajamento e confiantes de que os aprendizados serão aplicados no dia a dia, beneficiando toda a população”, destacou o chefe da pasta.