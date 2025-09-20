Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 20 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 20/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Ciclo de capacitações da Vigilância Sanitária mobiliza 400 pessoas

Evento concluído na última quarta-feira (17/09) promoveu formação técnica e reforçou a prevenção em setores regulados pela Prefeitura de Suzano

20 setembro 2025 - 18h00Por da Reportagem Local
Ciclo de capacitações da Vigilância Sanitária mobiliza 400 pessoasCiclo de capacitações da Vigilância Sanitária mobiliza 400 pessoas - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Vigilância Sanitária de Suzano encerrou na última quarta-feira (17/09) o ciclo de capacitações que reuniu cerca de 400 interessados em aperfeiçoar práticas nos setores de saúde, alimentação, estética e serviços em geral. Foram registradas 439 inscrições pela plataforma Sympla e 74 presencialmente momentos antes do início das palestras, totalizando 363 participantes efetivos ao longo do ciclo.

Houve dez palestras, cada uma com programação de duas horas e meia, que somaram quase 30 horas de conteúdo ministrado. Entre os temas que despertaram maior interesse destacam-se “Boas Práticas em Drogaria”, com 65 participantes, “Comércio de Carnes Seguras”, com 55, e “Instituição de Longa Permanência de Idosos”, com 53.

Segundo a diretora da Vigilância Sanitária, Carmen Lúcia Lorente, a iniciativa buscou estreitar o relacionamento entre a administração pública e os profissionais que atuam nos setores regulados. “Nossa ideia era nos aproximar dos profissionais de farmácias, das creches, das instituições de longa permanência, dos mercados, padarias e açougues. Orientamos, mostramos que pequenos cuidados, como lavar as mãos de forma adequada ou evitar o uso de panos de ombro, fazem toda a diferença. Foram atividades muito proveitosas. Tivemos participações de Vigilâncias Sanitárias de outras cidades, como Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Salesópolis, Guarulhos, Poá, entre outras. Agora, queremos descentralizar o ciclo, organizando palestras também nas zonas norte e sul da cidade”, afirmou.

O ciclo teve início no dia 2 de setembro com a palestra “Verduras Seguras” e passou por temas como “Boas Práticas em Drogarias”, “Comércio de Carnes Seguras”, “Leis Antifumo e Álcool para Menores”, “Tatuagem e Piercing”, “Pães, Bolos e Salgados”, Estética”, “Instituições de Longa Permanência para Idosos”, “Comunidades Terapêuticas” e “Capacitação para Arquitetos e Engenheiros sobre Laudo Técnico de Avaliação (LTA)”.

As capacitações foram realizadas em diferentes espaços do município, incluindo a Associação Cultural Suzanense, o Bunkyo, e o prédio do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), e contaram com a participação de comerciantes, profissionais de saúde, estudantes e servidores públicos. Todos os participantes receberam certificado de participação.

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, enalteceu a equipe da Vigilância Sanitária e celebrou a boa aderência do ciclo de capacitações. “Foi um grande sucesso, com a participação de quase 400 pessoas. O objetivo sempre foi orientar e fortalecer os profissionais, mostrando que a Vigilância Sanitária existe para apoiar e prevenir, e não apenas fiscalizar. Estamos muito satisfeitos com o engajamento e confiantes de que os aprendizados serão aplicados no dia a dia, beneficiando toda a população”, destacou o chefe da pasta.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Adilson Horse conhece câmeras de reconhecimento facial do programa 'Smart Suzano'
Segurança

Adilson Horse conhece câmeras de reconhecimento facial do programa 'Smart Suzano'

GCM de Suzano oficializa passagem de comando da corporação
Novo comandante

GCM de Suzano oficializa passagem de comando da corporação

Operação interdita 5 comunidades terapêuticas, apreende 174kg de alimentos e 10 mil comprimidos
Irregularidades em clínicas de Suzano

Operação interdita 5 comunidades terapêuticas, apreende 174kg de alimentos e 10 mil comprimidos

Rua Masanosuke Shibata recebe plantio de 70 mudas de cerejeiras
Meio Ambiente

Rua Masanosuke Shibata recebe plantio de 70 mudas de cerejeiras

Teatro Armando de Ré recebe espetáculo 'Entre os Trópicos e o Oriente' neste domingo
Cultura

Teatro Armando de Ré recebe espetáculo 'Entre os Trópicos e o Oriente' neste domingo

Bunka Matsuri começa neste sábado com cultura, gastronomia e show de hipnose
Cidades

Bunka Matsuri começa neste sábado com cultura, gastronomia e show de hipnose