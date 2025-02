Ciclofaixas avançam por Suzano chegando na Senador Roberto Simonsen

O reforço para implementação de ciclofaixas segue em Suzano.

De acordo com a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos e da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), existem projetos para a implantação de duas ciclofaixas na cidade de Suzano.

Na Avenida Senador Roberto Simonsen as obras estão sendo realizadas juntamente com o prolongamento da via.

Já na avenida Jorge Bey Maluf a implantação ainda está sendo estudada.

O investimento para a construção da ciclovia e para o prolongamento na Avenida Senador Roberto Simonsen é de R$ 15,6 milhões.

Prazo de entrega

O prazo de entrega de ambas as obras, próximas à região central da cidade, está estimado para o segundo semestre de 2025.

Além disso, está em planejamento uma ciclofaixa na avenida Jorge Bey Maluf, no limite com a cidade de Mogi das Cruzes.

Estudo

“O prazo não pôde ser estimado uma vez que o estudo de viabilização não está concluído, assim como o valor de seu investimento”.