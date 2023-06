Ciclovia liga Região Norte à estação, ao Centro e estimula sustentabilidade

A ciclovia localizada na Avenida João Batista Fittipaldi recebeu elogios dos ciclistas que a utilizam no dia a dia. A última reforma no local foi realizada nos dias 8 e 9 de março, de acordo com a Prefeitura.

O traçado tem grande relevância, pois estimula um modo de transporte com zero emissão de carbono e promove a sustentabilidade, além ser um importante meio de locomoção e exercício para os praticantes de ciclismo. Essa ciclovia, em especial, liga a região norte do município à Estação Suzano da CPTM, ao Terminal Norte e ao centro da cidade.

Isaac Aleixo, ciclista que passa pelo local diariamente, afirmou que a ciclovia está bem cuidada e foi um grande avanço para a cidade. “Uso todos os dias e está boa. A iluminação é boa também. Com essa ciclovia melhorou muito o trânsito de ciclistas, diminuiu o índice de acidente, quase todo fim de semana morria um atropelado”.

A única crítica de Aleixo é feita aos ciclistas. “Precisa ter consciência com as pessoas que passam aqui. A maioria dos ciclistas passam feito loucos. Aqui passa mulher, criança, tem que respeitar”, finalizou.

Valdir Barros e Moisés Lima se mostraram satisfeitos e também elogiaram o local. “Sinalização, iluminação, pintura, mato, está tudo bom. Não tem o que reclamar, está ótimo”.

Prefeitura

A administração explicou que foi feita uma revitalização nos dias 8 e 9 de março. As reformas são feitas anualmente, recebendo novas pinturas e outras sinalizações, limpeza e substituição de placas.

