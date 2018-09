Ciclovias da João Fitipaldi e do Max Feffer serão entregues até dezembro

As ciclovias da Avenida Vereador João Batista Fitipaldi e do Parque Max Feffer estão previstas para serem entregues até o fim do ano. A estimativa é da Prefeitura de Suzano, que ainda ressaltou que a faixa para bicicletas da Av. Fitipaldi terá 1.675 metros de extensão, desde o Terminal Norte, no Parque Maria Helena, até a ponte sobre o rio Tietê, na Vila Maluf.

Já a ciclovia do Parque Max Feffer, está sendo ampliada. No futuro, ela terá 1.532 metros de extensão. A secretaria municipal de Transporte e Mobilidade Urbana irá discutir o assunto das ciclovias no Plano de Mobilidade Urbano. "Estudos para o diagnóstico do setor no município já estão sendo realizados", conta. A municipalidade não adiantou os futuros locais que podem receber faixas exclusivas para o transporte da bicicleta.

O DS esteve na ciclovia da Av. Fitipaldi. No local, a faixa já estava pintada, porém a sinalização ainda não estava completa. De acordo com os ciclistas, mesmo sem estar finalizada, a ciclovia já oferece benefícios. "Uso a bicicleta todos os dias para ir trabalhar. A ciclovia facilitou muito o tráfego e possibilitou a nossa segurança", conta o ajudante de obras Clemilson Domingos, de 29 anos.

"Nossa segurança ficou melhor, dessa forma não precisamos andar juntos aos carros", explica o vendedor Denis Farias, de 29 anos. "Ficaria ainda melhor que priorizassem essas obras e implantassem ciclovias em toda a cidade, cortando os bairros e dando possibilidades de mobilidade além do ônibus e do carro", opina.

A ciclovia do Parque Maria Helena irá fazer a conexão entre bairro e as estações de trem e ônibus da cidade. O valor investido é de R$ 295.300,00 de repasse de emenda do deputado federal Guilherme Mussi (PP) e R$ 91.565,69 de contra-partida, totalizando R$ 386.865,69.