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Jornal Diário de Suzano - 31/03/2026
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Cidades

Cidadania Itinerante chega a Poá nesta quarta e leva serviços gratuitos à população

Ação do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura, acontece entre os dias 1º e 3 de abril, das 9 às 17 horas, na Praça de Eventos; o atendimento será realizado por ordem de chegada, com distribuição de senhas limitadas

31 março 2026 - 16h55Por De Poá
Cidadania Itinerante chega a Poá nesta quarta e leva serviços gratuitos à populaçãoCidadania Itinerante chega a Poá nesta quarta e leva serviços gratuitos à população - (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

A cidade de Poá recebe, entre os dias 1º e 3 de abril, o projeto Cidadania Itinerante, que leva uma ampla oferta de serviços públicos gratuitos à população por meio de uma carreta da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. A ação, realizada em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação do município, acontece das 9 às 17 horas, na Praça de Eventos Lucília Gomes Felippe (avenida Antônio Massa, 150 – Centro), facilitando o acesso dos moradores a atendimentos essenciais perto de casa. 

Serão distribuídas 100 senhas por dia, por ordem de chegada, até uma hora antes do encerramento dos atendimentos. Durante toda a ação, a população poderá acessar diversos serviços, como agendamentos para emissão de RG e CNH, atendimento da Receita Federal, emissão de antecedentes criminais, criação de conta GOV, consulta ao Serasa, elaboração de currículo, solicitação de segunda via de CPF, título de eleitor e certidões, além de orientações com Procon, Defensoria Pública e apoio em questões migratórias. Também estarão disponíveis serviços como entrada no seguro-desemprego, emissão de segunda via de contas, registro de boletim de ocorrência e recebimento de denúncias de discriminação e intolerância. 

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Poá, Jeruza Reis, destacou a importância da iniciativa para aproximar o Poder Público da população. “Essa força-tarefa entre município e Estado encurta distâncias. É importante que os poaenses aproveitem essa oportunidade, inclusive no feriado da Sexta-feira Santa, para utilizar os serviços. A operação liderada pelo Cidadania Itinerante converte a burocracia estatal em direitos garantidos diretamente para quem mais precisa”, afirmou. 

O prefeito Saulo Souza também ressaltou a relevância da ação conjunta para ampliar o acesso da população aos serviços públicos e fortalecer a cidadania no município. “Essa parceria é muito importante, porque leva atendimento, orientação e garantia de direitos diretamente para perto das pessoas. Nosso compromisso é facilitar a vida da população, especialmente de quem mais precisa, aproximando o Poder Público do cidadão com eficiência e acolhimento”, finalizou.

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