‘Cidade do Hot Dog’, Suzano expande barracas de lanches

É difícil passar pelo Centro da cidade sem encontrar as dezenas de barracas de lanches espalhadas pelas ruas. 'Cidade do hot dog'. É assim que Márcia Barbosa, uma das atendentes de uma das barracas, define Suzano. Há uma expansão das barracas de lanches na cidade.

Os preços dos lanches variam. A média fica entre R$ 4,50 para lanches mais simples, e R$ 8,00 para os maiores e mais completos. Alguns donos tentaram incluir outros tipos de lanche, como vegetarianos e veganos, no cardápio.

Mas por conta da pouca saída, os proprietários optaram por retirar essa alternativa. Ainda assim, as opções são diversas: tem x-salada, x-burguer e até mesmo lanche artesanal.

"Mas o carro chefe é o hot dog". É o que diz Antônio Carlos, que há oito anos vende lanches na esquina entre as ruas General Glicério e Monsenhor Nuno. Antônio diz que chega a vender em média de 100 a 110 lanches por dia, mas que isso pode variar de acordo com o período do mês: "A gente sempre espera mais movimento por volta dos dias de pagamento ou vale. É quando conseguimos melhorar as vendas", relata.

Essa variação também acontece com Raimundo Luz, que há 31 anos trabalha no segmento: "Varia muito de cada dia. Às vezes entra R$ 800,00 às vezes R$ 3,000,00. É muito imprevisível", diz.

Eva de Souza trabalhou como tricoteira, mas devido ao declínio da profissão, resolveu investir neste ramo: "Trabalhava desde os 15 anos como tricoteira, mas infelizmente não fazem mais fios como antigamente. Então decidi vender lanches", conta. Começou com um carrinho, e hoje tem um food truck na esquina da Rua Benjamin Constant. Agora ela trabalha com a venda de lanches e complementa a renda como feirante alguns dias da semana.