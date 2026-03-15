Cidades da região buscam alternativas para o déficit de cinemas públicos à população

As cidades do Alto Tietê estão em falta com cinemas públicos municipais. Em toda a região, o serviço é itinerante, limitado, privado ou inexistente.

Em Suzano, a Prefeitura oferece, como alternativa, exibições de filmes selecionados no Cineteatro Wilma Bentivegna e no Anfiteatro Orlando Digenova. O acesso aos espaços é gratuito, mas as programações não estão no circuito comercial.

Guararema possui um cinema público, chamado Cine Guararema, que está fechado desde a pandemia de Covid-19. Segundo a gestão municipal, não há previsão de reabertura no momento.

O município de Ferraz de Vasconcelos conta com um cinema itinerante, que transmite audiovisual em vários pontos da cidade. Além disso, há o Anfiteatro da Estação Cidadania, que faz parte do Programa do Governo Federal, através do Ministério da Cultura de exibição de filmes.

Em Itaquaquecetuba o cinema público também está em falta, mas existem dois cinemas privados. A Prefeitura destacou, entretanto, que o município conta com editais do Governo do Estado que possibilitam levar sessões de cinema para comunidades, além de ações que permitem levar estudantes para exibições em espaços culturais ou equipamentos públicos.

Já as prefeituras de Mogi das Cruzes e Poá informaram apenas que as cidades não contam com o serviço.