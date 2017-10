Cidades da região iniciam ações do Outubro Rosa

Os municípios do Alto Tietê iniciaram as atividades voltadas à campanha de conscientização da sociedade e das mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama: "Outubro Rosa". Entre as principais ações estão palestras educativas, mobilizações, coletas de exames e até mesmo ações sociais. A campanha durará o mês inteiro.



Em Suzano, de acordo com a Secretaria de Saúde, todas as 22 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) realizarão palestras de prevenção ao câncer de mama e colo de útero, além de fazer coletas para exame de papanicolau.



Por outro lado, em Itaquaquecetuba, a Prefeitura preparou uma programação com diversas atividades para marcar o Outubro Rosa. Entre algumas previstas estão: ação social com a oferta de diversos serviços gratuitos, caminhada, blitz com orientações sobre o tema nos principais cruzamentos da cidade, entre outras realizações. Durante todo o mês será intensificado o trabalho voltado para os cuidados com a saúde da mulher nas UBS's e na Unidade de Saúde da Família (USF).



Já em Poá, o município terá uma grande programação com palestras, oficinas e workshops. O destaque entre as ações no município será a "Caminhada Contra o Câncer de Mama", que acontecerá no dia 28, a partir das 9h30, com concentração em frente à Câmara de Vereadores de Poá. Além das ações da pasta, durante todo o mês a Secretaria de Saúde fará palestras educativas e preventivas nas salas de espera das unidades de saúde. Entre os workshops, estão programadas atividades de culinária e artesanato. Já as palestras abordarão temas relacionados ao câncer e a importância do diagnóstico precoce, sobre o Conselho Estadual da Condição Feminina e sobre os direitos da "Mulher Idosa". A programação reserva ainda, no dia 18 de outubro, uma ação social de "Corte de Cabelos" para doação à ONG Cabelegria e o Banco de Perucas, das 9h às 16 horas, na Secretaria da Mulher.



Em Mogi das Cruzes, a Prefeitura e o Fundo Social de Solidariedade (FUSS) promoveram a partir de ontem o lançamento da Campanha Mogi + Rosa, que tem como objetivo ampliar as informações sobre o câncer de mama durante todo o mês de outubro na cidade. Durante todo o mês, as unidades de saúde local estarão recebendo mulheres para a realização de coleta de papanicolaou sem necessidade de agendamento e encaminhamento para exames de mamografia. Outras ações na cidade serão o incentivo à vacinação contra o vírus HPV para adolescentes de 9 a 14 anos (meninas) e de 11 a 14 anos (meninos), disponível em todas as unidades de saúde, e as salas de espera com rodas de conversa sobre câncer de colo de útero e câncer de mama e sobre amamentação.