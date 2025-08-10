Cidades da região monitoram situação de viadutos e pontes

As cidades da região trabalham para cuidar de suas pontes e viadutos. As demais cidades não responderam até o fechamento desta reportagem.

Em Suzano, a Prefeitura informou que existem dois viadutos (Leon Feffer e Ryu Mizuno), além de três pontes (Vila Maluf, Miguel Badra e Monte Cristo). Os trabalhos de manutenção ocorrem de maneira periódica, conforme demanda, e são feitos buscando garantir a segurança das estruturas.

A Prefeitura falou ainda sobre o novo Complexo Viário do Alto Tietê, que prevê um novo viaduto ligando a Vila Maria de Maggi ao Jardim Monte Cristo. “O complexo fará conexão da rua Norma Favale com a Avenida Brasil, Avenida Paul Percy Harris e com a Rodovia Henrique Eroles (SP-66). As intervenções ainda garantirão a criação de uma nova via, que será paralela à rua Norma Favale, conectando as alças de entrada e saída”, explicou a administração.

A Prefeitura de Mogi disse que as secretarias de Obras e de Serviços Urbanos participaram, em maio, de reuniões para falar sobre o programa de vistoria de pontes, pontilhões e viadutos, que foi elaborado pelo Conselho Regional de Engenheiros e Agronomia (Crea).

Com as reuniões, foi realizado o levantamento de que a cidade tem 26 pontes e pontilhões. A cidade foi uma das primeiras do Estado de São Paulo a concluir esse levantamento, de acordo com a Prefeitura.

O programa tem como objetivo realizar vistorias para verificar a segurança e a estabilidade dessas estruturas, analisando seu estado de conservação e sugerindo, quando necessário, ações de manutenções preventivas e corretivas, dependendo de cada caso.

A partir da atuação conjunta, o Crea irá disponibilizar profissionais para ações de verificação e estudos nas pontes e pontilhões. A Prefeitura ressaltou que o trabalho não acarretará em nenhum ônus para o município. Além disso, eventuais ações de manutenção serão custeadas pela administração.

A Prefeitura de Itaquá disse que está sendo feito um levantamento técnico está sendo realizado para identificar e mapear todas as pontes e viadutos existentes na cidade.

A administração informou, ainda, que está sendo preparada uma licitação para contratar uma empresa especializada que realizará um diagnóstico técnico das estruturas. Com base nesse diagnóstico, será feito um plano de manutenção preventiva e corretiva.

Em relação aos viadutos que passam sobre a Rodovia Ayrton Senna, a manutenção é realizada pela concessionária Ecopistas e, nos casos com trilhos acima do viário, pela MRS Logística.

A Prefeitura explicou que, dentro do projeto de duplicação da Rodovia Alberto Hinoto (SP-56), o Governo do Estado de São Paulo prevê a construção de cinco pontes e viadutos no trecho da via que atravessa a cidade.