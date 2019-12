Cidades da região preparam correção do IPTU para 439 mil contribuintes

As cinco cidades mais populosas do Alto Tietê realizarão somente correção nos valores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Ao todo, as cidades estimam distribuir 439 mil carnês à população.

A Secretaria de Planejamento e Finanças de Suzano informou que a correção do IPTU para 2020 será feita de acordo com a inflação (que é o aumento dos preços de produtos e serviços), em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

O reajuste é calculado conforme o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que segundo a pasta, ainda não foi fechado em 2019.

Serão distribuídos, aproximadamente, 118 mil carnês do IPTU. A previsão é que as entregas sejam feitas a partir de janeiro de 2020. Os estudos para o IPTU em 2020 ainda estão sendo concluídos pela administração municipal e mais detalhes devem ser divulgados a partir do dia 23.

Mogi

Mogi das Cruzes também sofrerá correção pela inflação medida por instituto oficial. Serão usados como base os dados do IPCA. O percentual de correção ainda não foi divulgado. A previsão é que sejam distribuídos cerca de 140 mil carnês em janeiro. A arrecadação com o IPTU 2020 em Mogi das Cruzes está estimada em R$ 191,8 milhões.

Poá

Em Poá, o IPTU passará por correção em 2020 por conta de atualização monetária, conforme legislação. A aplicação do IPCA está definida em 2,54%. A administração municipal descartou qualquer outro reajuste. O número de carnês emitidos será de aproximadamente 34 mil. O período previsto para as entregas ainda não foi divulgado.

Poá estima arrecadar, com a receita do IPTU 2020, R$ 20 milhões.

Itaquá

A Prefeitura de Itaquá informou que haverá somente correção monetária, calculada com base no IPCA acumulado em outubro. A cidade vai distribuir aproximadamente 102 mil carnês até o dia 20 de janeiro.

A estimativa de arrecadação é de R$ 40 milhões na cidade.

Ferraz

Segundo a Secretaria de Fazenda de Ferraz de Vasconcelos, o IPTU da cidade sofrerá correção em 2020. Ela será calculada a partir da inflação dos últimos 12 meses.

Ao todo, a cidade estima entregar, aproximadamente, 45 mil carnês aos munícipes. Os valores de arrecadação ainda estão sendo calculados.