Cidades da região vão contar com missas e procissões no Feriado de Nossa Senhora

As cidades da região vão contar com programação especial e missas em alusão ao feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, comemorado em 12 de outubro. Em Suzano, na Paróquia São Sebastião, haverá Santa Missa às 7, 11, 18 e 19h30 na Igreja Matriz. Às 9 horas a Paróquia realiza procissão e, em seguida, a Santa Missa. A Santa Missa das 18 horas, segundo José Pedro Silvag, administrador da Paróquia, será realizada especialmente para as crianças.

A Paróquia Bom Pastor realiza procissão às 16 horas e Santa Missa na Igreja Matriz. Já a Paróquia Divino Espírito Santo conta com procissão na parte da manhã, às 8 horas e sai da Igreja Matriz e, em seguida, acontece a Santa Missa na Comunidade Nossa Senhora Aparecida. Também na Comunidade, só que a partir das 18 horas, acontece a segunda Santa Missa.

A Paróquia Nossa Senhora de Lourdes realiza, às 10 horas, Santa Missa na Igreja Matriz e, em seguida, procissão. Já a Paróquia Santa Suzana realiza, às 9 horas, Santa Missa na Igreja Matriz e, na parte da tarde, às 17 horas, Santa Missa na Comunidade Nossa Senhora Aparecida. A Paróquia Santa Rita de Cássia faz, às 9 horas, Santa Missa na Igreja Matriz e, às 17 horas, realiza procissão e, em seguida, Santa Missa na Igreja Matriz.

ITAQUAQUECETUBA

Em Itaquá, às 10 horas, haverá Santa Missa presidida pelo bispo diocesano, Dom Pedro Luiz Stringhini com todas as paróquias da cidade (as paróquias saem procissão em direção ao Ginásio Municipal). A Paróquia Nossa Senhora Aparecida conta com procissão às 16h30 e, em seguida, Santa Missa na Igreja Matriz. Já a Paróquia Santa Rita de Cássia realiza, às 18 horas, Santa Missa na Comunidade Nossa Senhora Aparecida.

FERRAZ

A Paróquia Nossa Senhora da Paz realiza Santa Missa na Igreja Matriz em dois horários, às 10 e 18 horas.

A Paróquia Nossa Senhora de Lourdes e a Paróquia Nossa Senhora de Fátima realizam, às 19h30, Santa Missa na Igreja Matriz. A Paróquia São José conta com procissão, às 19 horas e, em seguida, Santa Missa na Igreja Matriz. Às 17 horas, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida realiza Santa Missa na Igreja Matriz e, em seguida, procissão.

MOGI DAS CRUZES

A principal celebração do feriado católico em Mogi das Cruzes acontecerá na Paróquia Santana (Catedral), com Santa Missa às 10 e às 19h30 na Igreja Matriz. Às 16 horas, haverá procissão e, em seguida, Santa Missa na Catedral Diocesana Sant'Ana.