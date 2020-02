Cidades do Alto Tietê enfrentam fortes chuvas, pontos de alagamentos e inundações

As cidades da região do Alto Tietê enfrentaram chuvas fortes e contínuas desde o começo da noite de domingo (09). O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) publicou um aviso de alerta vermelho para o Estado de São Paulo que iniciou na manhã desta segunda-feira (10), sobre risco de chuva superior a 60 mm/hora ou acima de 10 mm/dia. Além de grande risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos.

A cidade de Itaquaquecetuba foi a mais castigada em toda a região. Segundo a administração municipal, o acumulado de chuvas de domingo para segunda-feira (10) foi de 124 mm. A Defesa Civil atuou no monitoramento destas áreas e durante a manhã, usou barcos para retirar famílias que necessitaram de apoio.

Os pontos de alagamento foram nos bairros Vila Japão, Vila Maria Augusta, Jd. Fiorello, Estrada do Bonsucesso, Vila Sônia e no Parque Piratininga.

Em Poá, o acumulo de água da meia noite de segunda-feira (10) até o fim da manhã, foi de 101 mm de água. A cidade conta com um sistema hidráulico que suportou as fortes chuvas, mas acabaram registrando problemas isolados.

Em Suzano, a Defesa Civil também não recebeu chamados e nem teve registro de ocorrências. No entanto, o nível de chuva foi de 85 mm de domingo (09) para segunda-feira (10). Nos últimos 14 dias, o acumulado na cidade segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), é de 141 mm, na média.

Já Mogi das Cruzes, entre as cidades citadas na matéria foi o Município com o menor acúmulo de água. Choveu 36,6 mm de acordo com o ponto de medição do Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), na Ponte Grande. Segundo a Prefeitura, a Defesa Civil não registrou pontos de alagamentos e nem teve chamados de emergência.

Segundo o Corpo de Bombeiros, em todo o Estado de São Paulo houve 796 enchentes, 140 desabamentos e desmoronamentos, além de 120 queda de árvores.