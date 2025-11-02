Cidades do Alto Tietê preparam decoração e programação de Natal

Os municípios do Alto Tietê já iniciaram os preparativos para o Natal. As cidades da região devem receber decoração especial, atrações culturais e gastronômicas, além de eventos voltados à comemoração das festas de fim de ano.

Em Suzano, a Prefeitura confirmou que o município contará novamente com decoração natalina, além de outras ações relacionadas ao período. A administração informou que os detalhes serão divulgados em breve, após a conclusão do planejamento das atividades.

No ano passado, a cidade promoveu o tradicional acender das luzes de Natal e recebeu pela primeira vez a caravana da Coca-Cola, que percorreu as ruas com caminhões iluminados e encerrou o trajeto na Praça João Pessoa, no Centro.

A chegada do Papai Noel também marcou o evento, reforçando o espírito comunitário entre os suzanenses. O “Natal da Gratidão”, como foi batizada a edição de 2024, contou ainda com iluminação nas árvores, área temática do Papai Noel e diversos elementos decorativos espalhados pelos espaços públicos.

A Prefeitura de Guararema está preparando um novo formato de programação natalina, com destaque para atrações gastronômicas. O planejamento está em fase final, e as informações completas serão divulgadas em breve pelos canais oficiais do município.

Em Poá, o prefeito Saulo Souza adiantou que a cidade também terá decoração natalina neste ano. Os locais que receberão os enfeites estão sendo definidos, e a instalação deverá ocorrer em dezembro. A programação completa será anunciada nas próximas semanas.

Itaquaquecetuba confirmou que haverá decoração de Natal, mas os detalhes sobre os pontos decorados e eventuais atrações ainda estão sendo definidos.

Já em Arujá, até o momento, a administração municipal não confirmou se haverá decoração ou eventos natalinos neste ano.