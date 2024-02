Cidades do Alto Tietê registram média de 36,3 milímetros de fortes chuvas

As cidades do Alto Tietê registraram, em média 36,3 milímetros após as fortes chuvas que atingiram a região neste domingo (18). Apesar do alto volume, as Defesas Civis dos municípios não foram acionadas para ocorrências.

As informações são referentes a Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos e Poá. As demais cidades não responderam os questionamentos da reportagem.

O maior índice pluviométrico foi registrado em Itaquá, com 52 milímetros de chuva. Apesar de não ser acionada, a Defesa Civil manteve os trabalhos de monitoramento pelo município, de acordo com a Prefeitura.

Na tarde desta segunda-feira (19), algumas ruas da Vila Japão, Vila Sônia e Maria Augusta ainda estavam alagadas por conta da proximidade com o Rio Tietê, o que dificulta o escoamento da água.

A Prefeitura ressaltou que a Secretaria de Serviços Urbanos reforçou as ações de limpeza de bueiros e galerias, capinação e desassoreamento dos córregos do município para que os transtornos possam ser minimizados.

“Além disso, após inúmeros pedidos e tratativas junto ao D Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE), o programa ‘Integra Tietê’ iniciou o desassoreamento no Rio Tietê, o que vai melhorar o fluxo de água no trecho que corta a cidade, evitando alagamentos”, disse a administração.

Em Suzano, o índice pluviométrico chegou a 38 milímetros durante o domingo. Em Mogi, o índice foi um pouco menor, de 34,3 milímetros no Jardim Ponte Grande. “O volume foi concentrado, em cerca de uma hora, no período da tarde”, explicou a Prefeitura.

A administração de Ferraz explicou que o índice na cidade foi de 21 milímetros. Poá não especificou o volume de água que atingiu a cidade, mas afirmou que a Defesa Civil não foi acionada.

EDP

A EDP, responsável pela distribuição de energia em oito das dez cidades da região, explicou que não houve um “cenário crítico” no Alto Tietê. “Foram registradas algumas ocorrências pontuais de falta de energia na região, que foram resolvidas de forma rápida”, disse a empresa.

A companhia é responsável pela distribuição de energia em Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano.