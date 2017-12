Cidades do nordeste são destinos mais procurados por suzanenses para o fim de ano

Em clima de festas e férias de final de ano, Cruzeiros e Nordeste são os pacotes de viagens mais procurados pelos suzanenses nas agências. Mesmo com o reflexo da crise, destinos internacionais, como Orlando - parques da Disney-, também são cogitados. Gerentes ressaltaram que movimento aumentou apenas 10% e destacaram que demanda não deve superar o último ano.

De acordo com o supervisor da agência CVC do Shopping de Suzano, Tomaz Cunha, atualmente, cerca de 10 pacotes são vendidos por dia. Destes, Cruzeiros deslancham nas vendas. "Para se ter ideia do quanto está saindo pacotes de Cruzeiros, a nossa matriz mandou um panfleto especificamente para Suzano, dizendo 'Suzanenses em Alto Mar'. São pacotes que estão saindo muito e aproveitamos para oferecer de uma forma melhor a população. Tanto que em alguns desses pacotes tem translado de ônibus para o porto de Santos, que sai daqui do Shopping e também os traz de volta para cá", explicou.

Já a agente de viagem Fernanda Amaral, da Via Firenze, disse que passagens para o Nordeste e internacionais também têm saído bastante. "Famílias procuram bastante o Nordeste, que faz calor, e parques da Disney, além de destinos europeus. Nessa ocasião, pessoas compram apenas as passagens para visitarem parentes.

O valor médio gasto por cada cliente nas agências é de R$ 2 mil a R$ 2,5 mil. Em caso de família, quatro a três pessoas, os pacotes de Cruzeiros saem em média por R$ 10 mil. Os agentes orientam a população comprar os pacotes ou passagens antecipadamente. O motivo é alta procura que acaba gerando aumento dos preços e até mesmo ao número de vagas, que podem acabar esgotando. Por outro lado, o gerente da Utiyama Turismo, Fábio Guine, comentou que para o final de ano o movimento ainda não está adequado. "Estamos vendendo mais para o feriado de novembro. Claro que já temos alguns pacotes fechados para o Nordeste perto do Natal e da virada de ano. Além disso, as pessoas não estão com confiança para gastar dinheiro com viagem devido o reflexo da crise", completou.