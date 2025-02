Cidades orientam e acompanham 520 adolescentes grávidas

Quatro cidades da região contam com trabalhos de orientações e acompanhamento, entre outras ações, da gravidez na adolescência. São 520 jovens, ao todo.

Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos foram os municípios que responderam aos questionamentos da reportagem.

A Prefeitura de Suzano está reforçando os trabalhos realizados na prevenção da gravidez na adolescência ao longo do mês de fevereiro. Todos os postos de Atenção Básica estão realizando aconselhamento às jovens, além das inserções de Implanon para os casos indicados.

Além desses trabalhos, a Rede Alyne, setor que coordena o serviço, está acompanhando a evolução de 73 adolescentes de 14 a 18 anos, além de outras 200 mulheres que já fazem o uso do dispositivo. A Prefeitura também está organizando rodas de conversa com munícipes ao longo de fevereiro.

As mulheres estão sendo orientadas pelo setor de Enfermagem sobre as questões inerentes a essa situação, que podem ter implicações não só para a saúde, incluindo a diabetes, hipertensão e depressão, como também para o planejamento de vida, já que pode comprometer a rotina escolar e a inserção no mercado de trabalho.

A rede municipal direciona os atendimentos das mulheres com indicação de inserção de Implanon para os postos cujas equipes estejam habilitadas para a realização do procedimento.

Os postos de saúde localizados nos bairros Jardim São José e Tabamarajoara já iniciaram suas ações, com mais de 20 inserções do implante subdérmico já realizadas. Nas próximas semanas, o serviço também será ofertado, conforme acompanhamento prévio, nas unidades do Recanto São José, do Jardim Europa, do Jardim Brasil, do Jardim Alterópolis, do Jardim Revista, do Miguel Badra, do Jardim do Lago e do Jardim Maitê, assim como na Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, localizada no Parque Santa Rosa.

Em Mogi, a Prefeitura explicou que, entre os 14 e 17 anos, são 109 pessoas grávidas na cidade, de acordo com o Sistema Integrado de Gestão de Serviços de Saúde. A administração disse que os números estão estáveis.

A Secretaria de Saúde promoverá palestras e painéis nas unidades básicas de saúde para orientação da população entre os dias 1º e 8 de fevereiro, que é a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. A semana foi criada para disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência dos casos.

A orientação da pasta é sempre de caráter preventivo, de acordo com a Prefeitura. São ofertados todos os métodos contraceptivos, desde o uso de pílulas e preservativos, orientações e implantações de DIU, até procedimentos cirúrgicos, dependendo dos critérios técnicos.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que no ano passado foram 279 casos de gravidez na adolescência na cidade.

O município oferece o serviço de planejamento familiar em todas as unidades de saúde, contando com orientações sobre o crescimento saudável da família e a disponibilização de métodos contraceptivos hormonais, como pílulas e injetáveis, além dos métodos definitivos, como laqueadura e vasectomia.

A Secretaria de Saúde de Itaquá investe em ações de conscientização e orientação precoce nas unidades de saúde, abordando tanto a prevenção da gravidez na adolescência quanto sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

O trabalho é realizado em parceria com outros equipamentos da cidade, como os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e demais serviços da rede.

Em Ferraz, a Prefeitura informou que, atualmente, estão em acompanhamento 59 mulheres de 14 a 17 anos gestantes.

A administração afirmou, ainda, que são incentivadas, continuamente, ações no município, em parceria com escolas estaduais e locais de vulnerabilidade, além dos trabalhos realizados pelas equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBSs).