Cidades têm, em média, 16,9% de Mata Atlântica original preservada

As cidades do Alto Tietê têm, em média, 16,9% de área de Mata Atlântica preservada. Os dados são do “Aqui tem Mata?”, organização que acompanha e informa sobre as áreas remanescentes e preservadas de Mata Atlântica em todo o país, e se referem ao ano de 2024.

O DS fez o levantamento da situação de cada uma das cidades, somou e dividiu por nove para chegar à média. Poá não tem dados sobre área preservada.

Nenhum dos municípios do Alto Tietê registrou desmatamento nos últimos anos. A quantidade de Mata Atlântica preservada na região, 52.354 hectares, representa 68.630 campos de futebol.

A cidade com maior preservação da Mata Atlântica original é Biritiba Mirim, com 33,31% de área mantida. Salesópolis, com 31,89%, e Mogi das Cruzes, com 21,3%, aparecem depois.

Arujá tem uma preservação de 17,33% de sua Mata Atlântica original, enquanto Santa Isabel tem 16,48%. Suzano fica atrás com 11,12%, seguido por Guararema (9,67%) e Ferraz (9,2%). A cidade com a menor preservação é Itaquá, com apenas 2,58% de sua Mata Atlântica original preservada.

Aqui tem Mata?

O “Aqui tem Mata?” é um aplicativo que busca informar o público sobre a existência de áreas remanescentes de Mata Atlântica no país. Para isso, utiliza-se a busca por localidade e a visualização de dados.

A intenção é a ferramenta ser acessível e permitir que as pessoas possam reutilizar os dados com finalidades de educação e defesa da proteção florestal.

O site tem informações de todas as cidades brasileiras, mas caso o município não faça parte do bioma Mata Atlântica, será especificado na pesquisa.

Após fazer a busca pela cidade, irá aparecer informações como: total de área verde, dividida pelas categorias, mata, área natural não florestal, mangue e restinga; o total da população do município; as áreas de unidades de conservação; a proporção de área de mata atlântica no município; as bacias hidrográficas presentes no município; a taxa de desmatamento do município desde 2000; e o ranking municipal de desmatamento.