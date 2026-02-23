CIE Santa Inês celebra 2º aniversário com 1,5 mil pessoas atendidas por semana

O Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) Professor David Ramos Trinca, localizado no Jardim Santa Inês, completa dois anos de funcionamento nesta terça-feira (24/02) celebrando a marca de 1,5 mil pessoas alcançadas com as formações proporcionadas nesta estrutura e outras 4,5 mil nos eventos que foram organizados.

O equipamento inaugurado ainda na gestão Rodrigo Ashiuchi, em 2024, se consolidou como uma referência esportiva na região norte da cidade, por oferecer uma variedade de modalidades que incluem futsal, handebol, basquete, basquete 3x3, karatê, judô, voleibol, pilates e ritmos, entre outros; e também sediar campeonatos, como os Jogos Escolares do Município de Suzano (Jems).

Ao longo deste período, o CIE se tornou um espaço inclusivo, capaz de atender desde quem busca o esporte competitivo até quem procura saúde, lazer e bem-estar. Além de aprimorar habilidades técnicas, pelo trabalho dos professores, o centro tem colaborado com o desenvolvimento de crianças e jovens, ao permitir atividades que incentivem a disciplina, o respeito, a cooperação e o espírito de equipe.

Vale destacar que o número de frequentadores se multiplicou de forma substancial entre o primeiro e o segundo ano de funcionamento. Isso porque foram registrados cerca de 520 munícipes nas formações semanais entre 2024 e 2025, ao passo que, entre 2025 e 2026, o alcance foi três vezes maior.

Com 7 mil metros quadrados (m²) de área construída, o equipamento foi cuidadosamente preparado não só com o objetivo de proporcionar uma nova opção de lazer às famílias suzanenses, mas também fortalecer o desporto na cidade, por meio de oficinas viabilizadas por meio de convênios firmados entre o município e diversas entidades, promovendo mais cidadania, saúde e valorização dos frequentadores.

Para o projeto, foram aportados R$ 3,8 milhões por meio do Programa de Aceleração do Crescimento 2 (PAC 2), do governo federal, complementados por outros R$ 358,1 mil de contrapartida da prefeitura. As obras estruturais ficaram sob a responsabilidade da empresa Shop Signs Obras e Serviços Ltda., que garantiram troca de solo, fundação, alvenaria, reservatório d’água, colocação da estrutura de metal e implantação da cobertura, pinturas e ajustes no sistema hidráulico.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho, afirmou que o CIE tem proporcionado melhoria da qualidade de vida dos moradores. “A população tem se beneficiado das atividades oferecidas, que ajudam a promover saúde, educação e lazer. Além de ser um local para iniciação em esporte, o equipamento também é um ponto de integração social”, declarou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi destacou que a proposta do CIE tem sido alcançada, ao englobar a formação de atletas em potencial e proporcionar a todos os participantes uma vivência que vai além da prática esportiva. “Com atividades para a melhor idade, crianças e adolescentes, conseguimos aproximar gerações e fortalecer os laços comunitários. O esporte tem o poder de transformar vidas e o CIE Santa Inês está cumprindo o seu papel”, ressaltou o chefe do Executivo.