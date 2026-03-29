CIEE disponibiliza 122 vagas para o Alto Tietê

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) tem disponível, nesta terça-feira (24), 122 oportunidades no Alto Tietê. Do total, 80 são destinadas a estágio e 42 a programas de aprendizagem.

As vagas de estágio concentram-se principalmente nas áreas de administração, direito e marketing. Já as oportunidades de aprendizagem estão voltadas aos setores de arco administrativo e arco alimentação.

Mogi das Cruzes lidera a oferta na região, com 61 vagas de estágio e 30 de aprendizagem. Em seguida, aparece Suzano com 18 oportunidades de estágio e sete de aprendizagem.

Ainda, Guararema conta com cinco vagas, todas para aprendizagem, enquanto Biritiba-Mirim tem uma vaga de estágio.

Para se inscrever, é preciso ter pelo menos 16 anos, além de estar matriculado e cursando em uma instituição de ensino. Os interessados podem acessar o site oficial do programa e cadastrar-se na área de inscrição, informando dados pessoais como nome completo e CPF.

Esse cadastro permite acesso a vagas de estágio, jovem aprendiz e cursos gratuitos. Após o registro, é possível participar de processos seletivos e gerenciar oportunidades de forma online.