Ciesp e ACE acreditam em novos investimentos com a Marginal do Una

O Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) e a Associação Comercial e Empresarial (ACE) apostam em novas perspectivas de investimentos por causa da retomada das obras da Marginal do Una, em Suzano. As duas entidades veem facilidade logística das empresas por conta do acesso à Rodovia Índio-Tibiriçá (SP-31) e a proximidade com diversas indústrias nacionais e internacionais. O Ciesp informou que a infraestrutura é um dos grandes gargalos no desenvolvimento das cidades, então, a notícia de conclusão de uma obra viária sempre é bem-vinda.

No caso específico da Marginal do Una, trata-se de um acesso esperado há mais de 30 anos, pois o local faz a conexão com a Índio Tibiriçá, um importante corredor industrial de Suzano e do Alto Tietê, segundo a entidade. “A expansão do viário facilitará a logística das empresas que estão instaladas naquela região, como poderá servir também como um atrativo para novos investimentos", ressalta o diretor do Sistema Fiesp/Ciesp no Alto Tietê, José Francisco Caseiro.

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano acredita que a nova Marginal do Una irá fomentar o comércio na região, principalmente na abertura de empresas do setor automotivo. "Essa obra com certeza trará mais geração de renda e revitalização desta área que atualmente está esquecida, podemos ter a abertura de empresas do setor de automotivo no local. Além dessa, as vantagens no trânsito também são muito importantes. O melhor escoamento do trânsito e uma ligação mais rápida para a Rodovia Índio-Tibiriçá, reduzindo assim, o congestionamento na área central", enfatiza o gerente comercial da ACE, Alvani Correa.

Na quinta-feira (28), o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) assinou a ordem de serviço da retomada das obras da Marginal, que estava paralisada há quase 30 anos. Dois quilômetros de via serão revitalizados.