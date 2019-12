Ciesp prevê novos investimentos e indústrias com a Marginal do Una

O diretor do Sistema Fiesp/Ciesp Alto Tietê, José Francisco Caseiro, enumerou nesta sexta-feira (20) os benefícios para Suzano com a inauguração da Marginal do Una.

“A expectativa é de que o atual governo, o qual teve a iniciativa de retomar e concluir essa importante obra, execute outros projetos que permitam Suzano recuperar os anos perdidos e ser ainda mais atrativa para as indústrias e outros setores relevantes da economia local”, disse.

Segundo ele, a nova Marginal do Una representa um importante corredor logístico na ligação com a Rodovia Índio Tibiriçá, onde se localiza um dos principais polos industriais de Suzano e do Alto Tietê. “Vai possibilitar a circulação mais rápida e segura dos veículos de cargas que fazem o escoamento das mercadorias, além de melhorar a mobilidade para trabalhadores e população em geral”, acrescentou.

Mas apesar de finalmente pronta e em condições de ajudar muito a malha viária do município, “não podemos esquecer que esses 20 anos em que a obra ficou parada custaram caro a Suzano”, alertou.

O diretor do Ciesp afirmou também que a população dessa região da cidade sofreu muito, investimentos foram comprometidos pela logística deficitária e a Marginal, embora nova, já chega defasada diante da realidade atual.

“Isso significa que a Administração Municipal terá de dar continuidade aos investimentos e rapidamente buscar alternativas para potencializar o sistema viário na Marginal do Una e entorno, assim como também em outras regiões da cidade”.