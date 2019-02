Cinco deputados da região tomam posse; Kátia Sastre representa Suzano

Os deputados eleitos para a 56ª legislatura (2019-2023) da Câmara dos Deputados foram empossados nesta sexta-feira (1), em sessão no Plenário Ulysses Guimarães. São cinco deputados federais da região: Marcio Alvino (PR), Guilherme Mussi (PP), Roberto Lucena (Podemos), Marco Bertaiolli (PSD) e Katia Sastre (PR).

Com a posse de Kátia Sastre, Suzano volta a ter um representante na Câmara dos Deputados.

Com mais de 260 mil votos, Katia Sastre (PR), foi eleita deputada federal nas eleições de outubro do ano passado. Isso não acontecia desde 1982, quando Estevam Galvão, agora eleito deputado estadual, assumiu uma cadeira em Brasília.

“Agora sim, gente! Estou devidamente empossada para ser a voz de vocês aqui na Câmara, para mostrar a todos a nossa posição e mostrarmos que ter coragem vale a pena.

Esse mandato será um desafio, mas tenho certeza de que juntos faremos muita coisa”, disse a deputada por meio do Facebook, logo após a posse.

BERTAIOLLI

Após tomar posse para o cargo de deputado federal, Marco Bertaiolli segue em Brasília, onde permanecerá pelos próximos dias. Ontem, ele participou da solenidade ocorrida no plenário da Câmara dos Deputados. "Um dia muito importante, de emoção, mas de trabalho com a eleição da Presidência da Câmara, apresentação das lideranças dos partidos e o início das conversas para a definição das comissões permanentes, que deverão ser finalizadas apenas na semana que vem", contou Bertaiolli.

O líder da bancada do PSD na Câmara dos Deputados será o deputado pernambucano André de Paula, de 57 anos. Eleito para o sexto mandato consecutivo, de Paula assume a liderança pela primeira vez e será porta-voz dos 35 deputados que farão parte da sigla em 2019.

O tamanho da bancada tem impacto direto no funcionamento da Casa, como na escolha de cargos na Mesa Diretora e na composição das 25 comissões permanentes, por exemplo. "Temos a difícil missão de debater, analisar de forma muito cuidadosa as reformas da Previdência e Tributária. Elas são determinantes para o futuro do Brasil", analisou Bertaiolli.

Além da carga de trabalho em Brasília, Bertaiolli já tem importantes compromissos na região. Ele volta a Mogi das Cruzes na sexta-feira (08/02) para acompanhar a visita do secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto, e do diretor-presidente da Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S/A), Milton Roberto Persoli. Eles farão uma vistoria técnica para conhecer, pessoalmente, quatro reivindicações que beneficiarão todo o Alto Tietê: a implantação do trevo de acesso na rodovia Ayrton Senna (SP-070) para o distrito industrial do Taboão, a duplicação da Estrada do Pavan, a pavimentação da Estrada da Volta Fria e a construção da alça de acesso, em Suzano, no Rodoanel Mario Covas. A reunião que resultou na visita foi realizada antes mesmo da posse de deputado.

O deputado federal Márcio Alvino (PR) também postou mensagem nas redes sociais após sua posse.

“Começo o segundo mandato com o compromisso de continuar a fazer uma gestão atuante, com 100% de presença, de modo eficiente e transparente, sobretudo respondendo positivamente às cidades que confiaram no meu trabalho. Utilizando a cota parlamentar conscientemente e respeitando o dinheiro público, além de seguir priorizando a saúde, principalmente na defesa dos interesses das Apaes e das Santas Casas”.